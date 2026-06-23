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林月琴養芒狗 支持者大呼可愛

芒狗就是芒果核和上面的纖維束

先刷洗再吹整加護髮 手續繁複

愛文芒果正值產季，近日更認證出口至日本、法國，掀起外國人瘋芒果，而台灣人不僅愛吃，竟也吹起把多毛芒果核當「芒狗寶寶」養的風潮，紛紛在社群平台上曬出自己心愛的芒狗，民進黨立委林月琴也跟風，讓支持者大呼可愛，也有網友分享養芒狗的繁複步驟，除了刷洗、潤髮，還要再吹乾、梳整，加護髮。林月琴昨（22）日晚在Threads上發布影片，只見她拿著削去果肉的芒果核，用吹風機把上面的毛吹乾，接著又幫果核塗上護髮油，再用梳子梳理，對「芒狗」悉心照護有加，支持者紛紛在底下留言表示「連月琴都在養」、「發瘋，月琴比我早開始」、「這好可愛」、「我這有一打，再麻煩您照顧了」、「聽說要用潤髮乳」、「太可愛了吧」等。從Threads上開始流行的芒狗寶寶其實是芒果核，上面的毛髮其實是果核的纖維束，果肉都剝除後，纖維束就會散開，毛茸茸模樣搖身一變成為網友手中的「果核寶寶」或又稱「芒狗」。芒狗最早是中國網友帶起的社群流行風潮，近期則有台灣網友提供養芒狗的幾個步驟：首先，不能吃太乾淨！不然會沒有毛；若是土芒狗，毛髮會比較多，再用牙刷一直刷、一直刷，接著用洗髮精洗一洗，用護髮乳護個髮，再用吹風機一邊吹乾，一邊拿梳子一直梳毛，最後再塗個護髮油、修剪一下髮型，並放在桌上風乾，或是拿到陽台曬太陽。芒果是台灣人最愛吃的水果之一，而五至七月正值愛文芒果產季，外銷屢傳捷報，除打進日本市場，更外銷到法國巴黎，掀起歐洲人搶購。後續玉井芒果的產季來臨後，玉井芒果也將外銷至日本。