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6月22日，對阿根廷足球而言，是一個註定被寫入史冊的日子。40年前的這一天，阿根廷球王馬拉度納（Diego Maradona）在墨西哥世界盃對陣英格蘭時，上演了震撼足壇的「上帝之手」。40年後的今天，在2026年美國世界盃賽場上，繼承了馬拉度納衣缽的梅西（Lionel Messi），用一場堪稱完美的「梅開二度」，帶領阿根廷以2：0擊敗奧地利，不僅助隊鎖定32強淘汰賽門票，更以生涯累計18顆進球，正式登基世界盃史上進球王。這場比賽在達拉斯舉行，阿根廷隊在比賽中展現了絕佳的配合，梅西先是在中場調度，隨後接獲隊友傳中，在門前冷靜推射破門。這一刻，英國傳奇球賽解說員彼得·德魯里（Peter Drury）那富有詩意、振奮人心的解說聲再次響徹全場：「歷史在達拉斯重演！整整40年前的今天，馬拉度納上演了『上帝之手』。而現在，梅西打入了這粒進球，讓他成為了世界盃歷史上進球最多的球員。這是一個多麼美妙的時刻！」令人驚嘆的是，這場比賽的開球時間，與40年前那場經典的「阿英大戰」幾乎完全重合。當梅西在場上奔馳時，彷彿有一種跨越時空的傳承力量，將兩代阿根廷球王緊緊相連。儘管在賽中錯失了一次點球，但梅西展現了強大的心理韌性，在終場前補射入網完成雙響。賽後，當被問及是否知道今天正值馬拉度納經典戰役的40週年紀念日時，梅西坦言自己並未留意：「說實話，我之前並不知道日期正好重合，剛才才有人告訴我。能在這個特殊的日子為人們帶來快樂，我感到非常幸福。我們很高興能繼續為球迷創造這些特別的瞬間。」對於德魯里那段感動無數阿根廷球迷的解說，梅西已是多次見證這類歷史時刻。從2022年卡達世界盃決賽那句「那個來自羅薩里奧的小男孩觸碰到了天堂」，到今日親眼見證梅西打破世界盃進球紀錄，德魯里再次用他獨特的風格，為這場傳承儀式留下了最完美的註腳。38歲的梅西目前在世界盃賽場上已打入18球，這項成就不僅讓他獨佔世界盃進球榜首，同時也刷新了三項吉尼斯世界紀錄。這場比賽對阿根廷而言，不僅是晉級之戰，更是一場跨越時空的致敬。40年前，馬拉度納靠著單槍匹馬與神來之筆，將足球提升至藝術的高度；40年後，梅西以更具統治力的表現與長達20年的穩定輸出，書寫了屬於自己的時代。在這個特殊的紀念日裡，梅西用最實質的進球數，向這位阿根廷足壇永遠的領袖獻上了最高規格的敬意。