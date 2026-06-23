日本東京都警視廳22日公布1起今年破獲的重大黃金走私案，逮捕6名涉案男女，其中4人是中國公民。
綜合《日本經濟新聞》等日媒報導，被捕人士包括1名住在千葉縣、經營貴金屬銷售公司的中國籍社長周建軍（46歲）。今年1月，他與同夥涉嫌透過空運，經由東京成田國際機場走私38根圓柱型金條，總值超過10億日圓，金條總重達49公斤。
報導指出，這些金條被藏在3個人體模型的中空金屬骨架內，但清關時仍難逃東京海關法眼，於是通知警視廳；以金條的重量、金額來看，應課稅消費稅高達1億日圓。
報導提到，這並非周男一行人第1次犯案，先前他們就曾多次以類似手法走私黃金，犯罪團體內部分工明確，先是把假人送到東京都荒川區西日暮里的一間公寓，由日本籍疑犯濱崎隆司收貨，再經其他人轉運至公司，將金條加工後轉售牟利。
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報導指出，這些金條被藏在3個人體模型的中空金屬骨架內，但清關時仍難逃東京海關法眼，於是通知警視廳；以金條的重量、金額來看，應課稅消費稅高達1億日圓。
報導提到，這並非周男一行人第1次犯案，先前他們就曾多次以類似手法走私黃金，犯罪團體內部分工明確，先是把假人送到東京都荒川區西日暮里的一間公寓，由日本籍疑犯濱崎隆司收貨，再經其他人轉運至公司，將金條加工後轉售牟利。