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▲愷樂生完大兒子後，今年母親節當天再度宣布喜訊，42歲的她懷上第二胎了。（圖／翻攝自愷樂IG＠butterfly092288）

曾以「蝴蝶姐姐」身分活躍演藝圈的愷樂，近年淡出幕前後專心經營家庭生活，2年前迎來寶貝兒子誕生後，她逐漸透過社群分享育兒日常，今年母親節她再度帶來好消息，宣布懷上雙胞胎即將成為3寶媽，讓粉絲又驚又喜，從她公開的內容來看，腹中寶寶至少有一位是女兒，也讓外界相當期待新生命的到來。對此，有消息人士透露愷樂原先有復出演藝圈的計劃，也因為懷雙胞胎後喊卡。根據《鏡週刊》報導，隨著家庭生活逐漸穩定，愷樂其實曾認真思考過重返演藝圈的可能性，尤其主持工作一直是她最熟悉的領域，不少粉絲也持續透過社群留言，希望有朝一日能再度看到她出現在螢光幕前。然而隨著雙胞胎報到在即，育兒責任也將加重，現階段愷樂決定把家庭放在第一順位，復出計劃因此只能暫時延後。談起這次懷孕過程，愷樂坦言自己相當幸運，無論第一胎還是此次懷孕，都幾乎沒有經歷孕吐的不適症狀。不過與第一胎相比，這次最大的變化就是食量大增，愷樂笑說自己幾乎無時無刻都處於飢餓狀態，總覺得吃不飽，目前體重已增加約7公斤，雖然有些擔心，但也享受著迎接新生命的幸福時光。與愷樂相識超過20年的好友李岳，得知她懷上雙胞胎時同樣感到驚喜萬分，據了解當時人在日本旅遊的李岳，收到訊息後立刻興奮不已，2人從兒童台時期便建立深厚情誼，多年來始終保持聯繫。李岳形容彼此關係早已超越同事，更像家人一般，因此人生中的重要時刻總會第一時間分享給對方。對於外界持續關注的復出話題，李岳也大力支持好友重新回到舞台，認為愷樂在主持領域擁有獨特魅力與不可取代性。不過現階段，愷樂顯然更享受當媽媽的生活，從一個孩子到即將迎接三個孩子，她的人生重心已悄悄改變。雖然愷樂復出時間尚未確定，但如今沉浸在家庭幸福中的她，也正迎來人生另一段充滿喜悅的新篇章。