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▲哈蘭德（如圖）不僅球技精湛，私底下也毫無架子、相當親民。（圖／哈蘭德IG@erling）

2026年足球世界盃進行中，效力於挪威國家足球隊的頂級球星Erling Haaland（哈蘭德）場上場下都獲得關注，討論度超高。然而，近日在Threads上流出一段過去他幫小孩簽名時，為確認是粉絲而將對方外套的拉鍊拉開，此舉意外引起台灣網友熱議，部分網友質疑「拉開小女孩外套這動作不好」、「想法很可愛，行為不可愛」；不過多數人則力挺，認為哈蘭德只是在逗小孩。哈蘭德不僅球技精湛，私底下也毫無架子、相當親民。在瘋傳的影片中，一名小球迷拿著紙筆上前索取簽名，哈蘭德當下爽快答應，但在簽名前他突然調皮地把小孩的外套拉鍊拉下來，偷看裡面穿的是哪隊球衣，「確認」是粉絲後哈蘭德連續簽名簽了3張，讓拿到珍貴簽名的小粉絲相當開心。然而這幕「驗身」的舉動，近日在Threads上流出後，意外引起兩派網友爭論，相關貼文累積上百人留言，部分網友認為哈蘭德此舉不妥，因小球迷留著一頭長髮，讓人分不出是男孩還是女孩，表示：「直接拉小女孩拉鍊不行，紅牌 一張」、「拉開小女孩外套這動作不好」、「不能接受直接拉小女孩衣服拉鍊欸」、「可以這樣直接拉開嗎。」但多數網友則力挺哈蘭德，認為這不過是想拉近與小球迷距離的逗趣舉動，並替他緩頰：「在討論拉外套的各位，有沒有想過可能，這個是小男孩？」、「其實只是逗小孩而已，不是穿他球衣依然會簽的，球星真的沒有這麼小氣」、「人家只是看看小女孩穿什麼球衣罷了，不用那麼大反應」、「人家家長都沒怎樣為什麼你們一堆意見」、「只是厚外套拉鍊完全沒碰到內裡也有衣服，台灣人什麼也能想到另一邊去。」其實，只要仔細看過完整影片，就能發現哈蘭德私底下超級親民。他一看到小球迷走近，隨即露出燦爛笑容，並熱情地主動打招呼：「哈囉！我的朋友！」這才有了後面一連串的互動以及調皮舉動。且哈蘭德在簽名過程中四周都是球員，小孩的家長也在一旁，兩人互動相當自然，現場氣氛溫馨。