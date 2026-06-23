我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣旅美強打李灝宇，今（23）日代表底特律老虎先發出戰紐約洋基，第2打席面對賽揚強投、洋基當家王牌柯爾，敲出一支反向強勁安打，展現大聯盟頂級打擊實力，第8局觸擊短打時更有頭部滑壘舉動，拚勁獲得全場掌聲。終場老虎5：3擊敗洋基，李灝宇全場3打數敲1安、還跑回1分。洋基此役派出王牌強投柯爾掛帥先發，第2局就與李灝宇對決，最終用一顆98.9英哩的紅中速球，讓李灝宇揮空三振。但第2打席對決，李灝宇就討回顏面，作為首名打者登場，面對柯爾第1顆滑球雖揮空，但第2球他依舊積極出棒，掃成右外野強勁平飛安打，後續還在隊友麥克尼格（Kevin McGonigle）長打幫助下，為球隊跑回分數。本場柯爾總計主投4.1局被敲9支安打、失5分退場，其中就包含李灝宇的關鍵安打。第八局老虎進攻，奧特曼（James Outman）率先選到保送上壘，面對洋基左投亞布洛（Ryan Yarbrough），李灝宇執行短打，為了爭取上壘竟直接頭部撲壘，第一時間一壘審判定安全上壘，洋基隨後提出電視輔助判決並成功翻盤，改判為出局，但仍成功護送跑者上到得點圈。老虎終場5：3取勝，李灝宇歷經本場3打數、1安打、1得分後，本季至今40場出賽，累積112打席中繳出打擊率2成34、上壘率2成61、3成55長打率成績，並有2轟與10分打點OPS是0.616。