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國民黨副主席張榮恭今（23）日投書媒體，指出美國總統川普上個月訪問北京後，明確表達對台獨的批判性態度，他分析川普指出，台海局勢不穩，所以台灣晶片應移往美國、川普拒絕「倚美謀獨」、矛頭指向台灣有人「以獨求戰」、「以戰謀獨」以及坦言對台軍售是「（中美談判）很好的籌碼」，推翻美國對台六項保證，倘若賴清德堅持以國與國定位兩岸關係，川普對台獨的態度，恐怕不會僅於口頭批判了。張榮恭今在《中評社》發表文章，稱美國總統川普上個月訪問北京後，明確表達了對台獨的批判性態度，使賴清德總統受到震撼，立即辯稱「沒有台獨問題」，但是，賴仍鼓吹兩岸國與國互不隸屬，這其實是有台獨問題的。一旦川普認定台灣執政者是在忽悠美方，賴總統如何能夠承受後果呢？張榮恭表示，川普訪問北京三天行程中，與大陸領導人習近平進行了長達九個小時的互動交談，充分獲悉並重視陸方「台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線」、「台獨與台海和平穩定水火不容」等立場，才會在返美後，即時發表批判台獨的重要言論。川普透過接受「福斯新聞」專訪所表達的觀點，是極其嚴肅的。張榮恭分析川普說法，一是川普透露，由於台海局勢不穩，所以台灣的晶片產業應該移往美國。川普是擔心兩岸關係失控，原因就在於台獨動向與大陸反獨遏獨的衝突，而美國又不願遠赴9500英里之外去作戰。二是川普表示，不希望有人認為「可以搞獨立，因為有美國撐腰」。這就再明白也不過了地拒絕了台灣有人企圖「倚美謀獨」。三是川普認為，「（台灣）那裡有人想搞獨立，這很危險」；「想搞獨立，是因為想打一仗」。美國總統如此清楚把矛頭指向台灣有人「以獨求戰」、「以戰謀獨」，非常罕見及尖銳。四是川普坦言，對台軍售是「（中美談判）很好的籌碼」。顯示美方為了促使中國大陸購買牛肉、大豆、波音飛機，以及兩國將推進此次「習川會」達成的「建設性戰略穩定關係」共識，對台軍售勢必成為今後雙方交涉的主要項目之一，推翻了美國對台六項保證。張榮恭指出，以上這些直接了當的言論，使賴總統不得不在第二天5月17日表態說，「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。然而，賴總統同時重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。張榮恭強調，其實，根據中華民國憲法的兩岸現狀，絕對不是國與國關係，而是同屬一個中國，雙方才有制度性協商的政治基礎。賴與民進黨所定義的中華民國，根本不符合憲法，只是台獨的代名詞，是在台灣尚未正式獨立建國之前，借用中華民國稱號，把「中華民國台獨化」。如果賴總統真的以為套用川普說的維持現狀，即可加以糊弄，而仍堅持以國與國定位兩岸關係來推行台獨，那麼川普對台獨的態度，就恐怕不會僅止於口頭批判而已了。