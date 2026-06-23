今（23）日周二超商咖啡優惠，萊爾富門市特濃美式、特濃拿鐵買一送一；7-11周二限定，使用指定支付方式，冰淇淋紅茶2杯88元，使用自帶杯可折扣5元，最低單杯39元，且「LINE禮物」7-11電子票券有精品美式、精品拿鐵買一送一，可寄杯慢慢喝。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限6月23日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
📍APP｜6月17日至6月26日
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜6月22日至6月26日
◾光泉楊桃汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可果美南高梅蕃茄綜合蔬果汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雙目糖蜂蜜蛋糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）至6月22日
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍APP｜限6月23日
◾冰淇淋紅茶2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）限icash pay
◾特大杯黑糖粉粿蕎麥茶2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）限OPEN錢包
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品拿鐵買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾特大杯梔子花青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
📍APP優惠趣｜6月22日至6月26日
◾光泉楊桃汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾可果美南高梅蕃茄綜合蔬果汁買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雙目糖蜂蜜蛋糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）至6月22日
🟡萊爾富
📍門市｜5月27日至6月23日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）到6/23
◾新摩卡咖啡特價39元，5.2折（原價75元、特價39元）
◾大杯水果茶特價69元，8.6折（原價80元、特價69元）
◾特大杯四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）至6月9日
◾特大杯波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜5月27日至6月23日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）