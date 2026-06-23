有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，最新台中店進駐漢神洲際購物中心，並公布將於7月18日正式開幕，此次訂位方式有別於以往，漢來美食表示，將以LINE官方帳號「來美食PLUS」會員將開放「優先訂位券」線上領券，明（24）日11:00線上開搶，限量500張可現場預訂4位。而島語餐價為每人1490元～2090元+10%，《NOWNEWS今日新聞》整理3步驟時間、訂位方式、現場排隊訂位方式一次整理。

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漢來美食宣告，島語最新分店「島語台中漢神洲際店」將於2026年7月18日（六）盛大開幕。官方公布最新訂位方式，竟然有機會「優先訂位」！將可於明（24）日搶先開放線上領券「限量500張」，會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，接著可於7月2日至餐廳現場排隊訂位。若沒有搶到此優先訂位券，也可於7月3日，島語將全員可以線上、電話訂位。

▲島語台中店將於7月18日正式開幕（圖／取自島語臉書）
▲島語台中店將於7月18日正式開幕（圖／取自島語臉書）
🟡「島語台中店」來美食PLUS會員優先訂位方式三步驟先看

一、6月23日（二）前：
方法：需先前成為會員，於加LINE帳號平台加入《漢來美食LINE官方帳號》並綁定註冊會員。

二、6月24日（三）11:00：
線上領券「限量500張」，會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，每人限領一張，每張最多可預訂4位（含兒童）。
本次將開放預訂2026年7月18日至9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準。

三、7月2日（四）11:00：
地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
時間：10:30發放號碼牌，依序安排至4F島語辦理訂位（11:00後請至4F島語排隊動線末端憑券領取號碼牌）

🟡「島語台中店」全員開放線上訂位：
訂位時間：7月3日（五）11:00起全面開放

訂位方式：
訂位平台線上訂位inline訂位

訂位須知：
採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿。

🟡「島語台中店」全員開放電話訂位：
開放時間：7月3日（五）11:00起全面開放

訂位專線04-2369-7311

🟡「島語台中店」全員開放現場排隊訂位：

開放時間：7月3日（五）11:00起全面開放

排隊地點：
▪️上午10:30於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌、依序訂位。
▪️上午11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。

▲島語台中店開放「優先訂位」！線上、電話訂位方式一覽。（圖／漢來美食官網）
▲島語台中店開放「優先訂位」！線上、電話訂位方式一覽。（圖／漢來美食官網）
🟡「島語台中店」必吃菜色有哪些：

整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。

燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。

▲島語必吃的菜色包含雪蟹腳、沙公等海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲島語必吃的菜色包含雪蟹腳、沙公等海鮮。（圖／記者葉盛耀攝）
🟡「島語台中店」餐價、訂位須知與訂金收費標準：

◾️餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%

◾️訂位須知
1、本次開放預訂2026年7月18日至2026年9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準；訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位。
2、來美食會員優先訂位活動現場發放之號碼牌僅作為訂位順序依據，不代表已完成訂位，請妥善保管；遺失、毀損或無法辨識者，恕不補發；未依指定時間報到者，請洽現場服務人員，將視現場狀況為您安排訂位，恕無法保留原排隊順序。
3、下午餐開放2026年7月24日至2026年9月30日週五、六、日與連假之預約
4、以下時段無開放預約：8月15日(六)午餐、8月29日(六)午餐、9月12日(六) 午餐、9月19日(六)晚餐，造成不便敬請見諒。

◾️訂金收費標準：
1、每人需酌收訂金500元，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2、訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款）。
3、訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/2結束前完成付款）。

◾️退費須知
1、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還，退款需14～30個工作天。用餐日前48小時內取消，恕不予退還訂金（以上皆不含公告店休日）。 

2、團體訂位之訂金、取消、退費另有規定，不在此限。依餐廳規定為準，請洽專人服務。

▲島語台中漢神洲際店，餐期價格一圖看懂。（圖／漢來美食官網）
▲島語台中漢神洲際店，餐期價格一圖看懂。（圖／漢來美食官網）
台北晶華酒店集團2大吃到飽推優惠 下殺68折

台北晶華酒店集團旗下兩大buffet則推出新折扣活動，於官網推出年度餐券優惠，優惠日期即日起至8月3日。晶華酒店集團旗下兩大buffet栢麗廳與泰市場推出多款人氣餐券，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，其中的栢麗廳不同於以往推雙人券、多人券，此次首度推出兩款單人套票商品，包含平日下午茶單人套票10張一組特價8800元，約68折；平日午餐單人套票10張一組特價12800元，約69折。等於最低每人880元，就能吃到栢麗廳招牌的菜色包含新鮮生魚片、握壽司，以及旭蟹、三點蟹或松葉蟹腳，還有現煎牛小排、麵點等，依餐期菜色略有不同。

泰市場同樣有多款超值餐券，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價1萬2800元，相當於74折優惠。

▲台北晶華酒店「栢麗廳」的生魚片等海鮮菜色多樣且新鮮，最受到消費者歡迎。（圖／台北晶華提供）
▲台北晶華酒店「栢麗廳」的生魚片等海鮮菜色多樣且新鮮，最受到消費者歡迎。（圖／台北晶華提供）


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。