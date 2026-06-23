有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，最新台中店進駐漢神洲際購物中心，並公布將於7月18日正式開幕，此次訂位方式有別於以往，漢來美食表示，將以LINE官方帳號「來美食PLUS」會員將開放「優先訂位券」線上領券，明（24）日11:00線上開搶，限量500張可現場預訂4位。而島語餐價為每人1490元～2090元+10%，《NOWNEWS今日新聞》整理3步驟時間、訂位方式、現場排隊訂位方式一次整理。
漢來美食宣告，島語最新分店「島語台中漢神洲際店」將於2026年7月18日（六）盛大開幕。官方公布最新訂位方式，竟然有機會「優先訂位」！將可於明（24）日搶先開放線上領券「限量500張」，會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，接著可於7月2日至餐廳現場排隊訂位。若沒有搶到此優先訂位券，也可於7月3日，島語將全員可以線上、電話訂位。
🟡「島語台中店」來美食PLUS會員優先訂位方式三步驟先看：
一、6月23日（二）前：
方法：需先前成為會員，於加LINE帳號平台加入《漢來美食LINE官方帳號》並綁定註冊會員。
二、6月24日（三）11:00：
線上領券「限量500張」，會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，每人限領一張，每張最多可預訂4位（含兒童）。
本次將開放預訂2026年7月18日至9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準。
三、7月2日（四）11:00：
地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
時間：10:30發放號碼牌，依序安排至4F島語辦理訂位（11:00後請至4F島語排隊動線末端憑券領取號碼牌）
🟡「島語台中店」全員開放線上訂位：
訂位時間：7月3日（五）11:00起全面開放
訂位方式：
訂位平台線上訂位inline訂位
訂位須知：
採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿。
🟡「島語台中店」全員開放電話訂位：
開放時間：7月3日（五）11:00起全面開放
訂位專線：04-2369-7311
🟡「島語台中店」全員開放現場排隊訂位：
開放時間：7月3日（五）11:00起全面開放
排隊地點：
▪️上午10:30於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌、依序訂位。
▪️上午11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。
🟡「島語台中店」必吃菜色有哪些：
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
🟡「島語台中店」餐價、訂位須知與訂金收費標準：
◾️餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
◾️訂位須知：
1、本次開放預訂2026年7月18日至2026年9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準；訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位。
2、來美食會員優先訂位活動現場發放之號碼牌僅作為訂位順序依據，不代表已完成訂位，請妥善保管；遺失、毀損或無法辨識者，恕不補發；未依指定時間報到者，請洽現場服務人員，將視現場狀況為您安排訂位，恕無法保留原排隊順序。
3、下午餐開放2026年7月24日至2026年9月30日週五、六、日與連假之預約。
4、以下時段無開放預約：8月15日(六)午餐、8月29日(六)午餐、9月12日(六) 午餐、9月19日(六)晚餐，造成不便敬請見諒。
◾️訂金收費標準：
1、每人需酌收訂金500元，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2、訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款）。
3、訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/2結束前完成付款）。
◾️退費須知：
1、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還，退款需14～30個工作天。用餐日前48小時內取消，恕不予退還訂金（以上皆不含公告店休日）。
2、團體訂位之訂金、取消、退費另有規定，不在此限。依餐廳規定為準，請洽專人服務。
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一、6月23日（二）前：
方法：需先前成為會員，於加LINE帳號平台加入《漢來美食LINE官方帳號》並綁定註冊會員。
二、6月24日（三）11:00：
線上領券「限量500張」，會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，每人限領一張，每張最多可預訂4位（含兒童）。
本次將開放預訂2026年7月18日至9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準。
三、7月2日（四）11:00：
地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
時間：10:30發放號碼牌，依序安排至4F島語辦理訂位（11:00後請至4F島語排隊動線末端憑券領取號碼牌）
🟡「島語台中店」全員開放線上訂位：
訂位時間：7月3日（五）11:00起全面開放
訂位方式：
訂位平台線上訂位inline訂位
訂位須知：
採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿。
🟡「島語台中店」全員開放電話訂位：
開放時間：7月3日（五）11:00起全面開放
訂位專線：04-2369-7311
🟡「島語台中店」全員開放現場排隊訂位：
開放時間：7月3日（五）11:00起全面開放
排隊地點：
▪️上午10:30於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌、依序訂位。
▪️上午11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。
🟡「島語台中店」必吃菜色有哪些：
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，像是生猛海鮮中的藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，還有「島語」強調每日從漁港新鮮直送現流漁獲做成的生魚片，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。還有中式料理區有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品包含花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等，皆是必吃菜色。
🟡「島語台中店」餐價、訂位須知與訂金收費標準：
◾️餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
◾️訂位須知：
1、本次開放預訂2026年7月18日至2026年9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準；訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位。
2、來美食會員優先訂位活動現場發放之號碼牌僅作為訂位順序依據，不代表已完成訂位，請妥善保管；遺失、毀損或無法辨識者，恕不補發；未依指定時間報到者，請洽現場服務人員，將視現場狀況為您安排訂位，恕無法保留原排隊順序。
3、下午餐開放2026年7月24日至2026年9月30日週五、六、日與連假之預約。
4、以下時段無開放預約：8月15日(六)午餐、8月29日(六)午餐、9月12日(六) 午餐、9月19日(六)晚餐，造成不便敬請見諒。
◾️訂金收費標準：
1、每人需酌收訂金500元，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2、訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款）。
3、訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/2結束前完成付款）。
◾️退費須知：
1、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還，退款需14～30個工作天。用餐日前48小時內取消，恕不予退還訂金（以上皆不含公告店休日）。
2、團體訂位之訂金、取消、退費另有規定，不在此限。依餐廳規定為準，請洽專人服務。
台北晶華酒店集團2大吃到飽推優惠 下殺68折
台北晶華酒店集團旗下兩大buffet則推出新折扣活動，於官網推出年度餐券優惠，優惠日期即日起至8月3日。晶華酒店集團旗下兩大buffet栢麗廳與泰市場推出多款人氣餐券，今年更首度推出「單人套票10張組」系列商品，其中的栢麗廳不同於以往推雙人券、多人券，此次首度推出兩款單人套票商品，包含平日下午茶單人套票10張一組特價8800元，約68折；平日午餐單人套票10張一組特價12800元，約69折。等於最低每人880元，就能吃到栢麗廳招牌的菜色包含新鮮生魚片、握壽司，以及旭蟹、三點蟹或松葉蟹腳，還有現煎牛小排、麵點等，依餐期菜色略有不同。
泰市場同樣有多款超值餐券，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價1萬2800元，相當於74折優惠。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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泰市場同樣有多款超值餐券，包括平日午餐雙人優惠券、平日午餐四人優惠券，以及平日晚餐單人套票10張組等商品。其中平日晚餐單人套票10張組特價1萬2800元，相當於74折優惠。
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