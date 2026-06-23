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▲黃奇斌傳出已經耗費3000萬在新北買房，並在新家設置兒童房。（圖／翻攝自黃奇斌臉書）

茄子蛋主唱黃奇斌近年歷經人生重大考驗，因長期高強度演唱導致聲帶出現問題，2022年更因此宣布團體暫停活動。經過長時間休養與治療後，他終於在去年完成相關手術，順利找出病因並逐漸恢復狀態，如今不僅重返音樂創作，更即將推出個人全新作品，正式展開單飛後的新篇章。此外，黃奇斌也花費3000萬在新北市買房，同時也預留兒童房，疑似對人生有新的規劃與安排。黃奇斌過去幾年因為聲帶問題暫停茄子蛋的團體活動，近年逐漸恢復健康，除了事業逐漸回到正軌，黃奇斌的家庭生活同樣迎來好消息，根據《鏡週刊》報導，他近期在新北市購入總價超過3000萬元的新房，希望為自己與妻子打造更舒適穩定的居住空間，新家不僅象徵人生新階段的開始，也反映出夫妻倆對未來生活的規劃與期待，成為婚後的重要里程碑。新居裝潢雖然由專業設計師協助規劃，但黃奇斌本人也深度參與設計過程，其中最重要的部分，就是依照自身創作需求打造專屬錄音空間，方便未來隨時進行音樂製作。除此之外，新家也特別規劃兒童房區域，展現夫妻倆對家庭藍圖的共同期待，為未來預留更多可能性。在樂團休團期間，黃奇斌並未完全離開演藝圈，而是將重心轉向戲劇與電影領域，他憑藉電影《小雁與吳愛麗》成功跨界，細膩自然的演出獲得觀眾與業界肯定，更入圍台北電影獎最佳新演員，之後也陸續參與多部電影與影集拍攝，讓外界看見他除了歌唱之外的表演實力。回顧茄子蛋最風光時期，商演邀約不斷，一場演出價碼甚至突破200萬元，然而休團與停工期間，外界估算至少錯失近2千萬元演出收入。如今黃奇斌以個人歌手身分重新出發，不僅推出全新創作專輯，也積極拓展影視發展版圖，隨著黃奇斌健康狀況逐漸穩定，不少網友已經開始期待茄子蛋回歸樂團。