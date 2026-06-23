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窗型冷氣4優勢 仍有擁護者

▲窗型冷氣現在還是受到不少人歡迎。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

品牌、節能機種要考慮 裝錯耗電又不冷

夏天正式開始，擁有一台涼爽又省電的冷氣很重要，現在大部分的民眾都會選擇分離式冷氣，不過窗型冷氣還是有價格便宜、耐用、安裝方便等優點，現在還是有很多人在使用，而買冷氣可不能只看品牌，台電指出，如果冷氣安裝錯誤不僅耗電，又不會冷。不少人家裡或租屋處還是使用「窗型冷氣」，有內行人指出，，窗型冷氣對於需要搬家的租屋族來說，拆裝都很方便，不用像分離式冷氣還要拉管，可以直接拆下帶到新家使用；也有房東分享，窗型冷氣可使用10年以上，分離式5到6年就要維修或汰換。曾有知名家電賣場店長指出，分離式冷氣有室外機和室內機需要安裝，購買成本高，安裝還要請廠商拉銅管等管線，室外機擺放位置也很占空間，常常會擋住陽台光線；而窗型冷氣是一體式設計，只要購買主機就可以了，安裝也不需要拉長長的管線。不過窗型冷氣也有缺點，因為窗型冷氣需要在牆面或窗戶開洞，室外隔音會受到影響，冷氣運轉的聲音也較大，較在意噪音的民眾要謹慎購買。購買窗型冷氣除了品牌、是否有節能標章要考慮之外，台電表示，市面上冷氣的窗型機台有分為「左吹式」、「右吹式」和「雙吹式」，也就是出風口的位置會靠左、靠右，或是兩邊都有出風口，在安裝時要特別注意，否則很容易讓冷氣耗電又不會冷。台電指出，如果安裝位置的右邊是牆面，就不要選擇「右吹式」的窗型冷氣，因為這樣吹出來的冷風，會直接碰上右邊的牆壁，又被冷氣的進風口吸入，讓冷氣以為溫度已經降下來而停止運轉，最後冷氣白白耗電，房間又不會冷；所以安裝窗型冷氣要記得，如果右邊靠牆，要選「左吹式」窗型冷氣，左邊靠牆則要選「右吹式」。