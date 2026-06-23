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南山人壽今（23）日召開股東常會，由董事長尹崇堯親自主持。不過，台北市南山人壽企業工會一早集結上百人在場外拉起布條抗議，不滿資方延宕高達15年的勞資爭議消極應對，提出4大訴求，並高喊「上市要祝福，協商共解決」，要求南山人壽履行當初收購時應負的責任，切勿一拖再拖，先解決勞資爭議。對此，南山人壽也發出3點聲明，強調公司一向秉持開放、理性的態度，持續推動勞資溝通機制，未來仍將持續以誠信、尊重來溝通對話，秉持最大誠意與工會、主管機關多方進行深度溝通與協調。工會指出，民國100年7月22日「潤成投資控股」以21.6億美元、約新台幣628億元得標美國AIG集團旗下南山人壽97.57%的股權，該價格遠低於當時中信金標購價30億美元，這中間高達8.6億美元（約新台幣252億元）的價差，本質上就是業務員的退休金與權益。工會理事長施少華表示，工會樂見南山人壽上市，但一個頂著「勞資爭議未解」的企業，如何贏得資本市場的信任？15年來基層員工兢兢業業，卻換來南山人壽的長期漠視。過去的協商屢屢流於形式，若連最基本的勞工權益都無法達成共識，這樣的上市如何獲得工會的祝福。為了捍衛勞工尊嚴，工會在今日南山人壽股東會也正式提出4大核心訴求：1、：南山人壽應立即提撥退休金，不應以訴訟或繳罰款方式來逃避，才能建立勞資和諧，共創雙贏的新氣象。2、針對延宕15年的「年資補償」核心問題，資方應立即提出具體、合理的解決方案。3、資方應指派具備「實質決策權」之代表，與工會進行對等、坦誠的實質談判，拒絕流於形式的溝通。4、呼籲主管機關將「解決勞資爭議」列為南山人壽上市審查前的必要前置指標；爭議未解，不准上市。工會呼籲，南山人壽管理階層與全體股東，員工是公司最寶貴的資產，希望南山人壽展現企業誠信與誠意，重啟談判。如果南山人壽持續逃避、漠視基層心聲，工會將不排除採取更升級的抗爭行動，捍衛勞工尊嚴。對於工會提出的4大訴求，南山人壽也發出3點聲明。首先，強調公司一向秉持開放、理性的態度，持續推動勞資溝通機制，透過多元管道與工會進行意見交流與協商，致力建立良性關係，積極尋求共識與平衡發展。公司一直以來對於台北市南山人壽企業工會所提的議題，均秉持最大誠意與意願進行溝通協調，就所提出之議題或關切事項，召集有關的跨部門單位共同組成專案小組，進行協商溝通，過去已建立一定程度之基礎，也與工會簽署協議，加強保障南山人壽業務員的權益，期能加以妥善處理各項議題。針對工會所提的勞資爭議，主要因民事法院已有58件判定南山人壽的業務員合約是承攬合約，與行政法院判決見解不一致，始衍生之法律爭議。南山人壽表示，公司向來恪守法律規範，希望循法律途徑以弭平相關爭議。由於所爭議的議題核心在於本公司與業務員之間的法律關係認定，此涉及本公司整體業務制度，其影響擴及適用相同業務制度之全體業務人員，因此在評估研議解決方案時，須同時兼顧數萬名認同現行承攬制度的業務員權益保障、業務制度一致性及公司長期穩健經營等因素，若僅處理目前之個別裁罰案件並無法真正解決爭議。南山人壽最後強調，未來公司仍將持續以誠信、尊重來溝通對話，秉持最大誠意與工會、主管機關多方進行深度溝通與協調，希望透過理性對話及協商，持續尋求兼顧法令遵循、制度穩定、業務發展及業務員權益保障之可行方案，建立共識，讓南山永續經營。