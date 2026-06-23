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針對台北市長蔣萬安拋出要在全市15條公車專用道推無人自駕公車一事，台北市議員何孟樺諷刺，蔣市長的牛皮也吹得太大了，「這擺明了是柯時代政策重新上菜，居然可以變成競選連任重大政策？」他呼籲，市府鼓勵科技創新是好事，但蔣萬安不應給市民錯誤的資訊與期待。對於蔣萬安所拋出的政策，何孟樺直指，不到一天的時間，交通局長謝銘鴻就趕快澄清，只有信義路公車專用道要做自駕公車，其他14條是規畫為智慧道路。他提到，先不說台北市的公車專用道，實際上是15段，而不是15條，光是蔣市長說15條，謝局長卻只敢講1條信義路，再「看無人自駕巴士的推動狀況，再逐步擴大」，兩者落差之大，就讓人不禁想說：「蔣市長的牛皮也吹得太大了吧！」「這擺明了是柯時代政策重新上菜，居然可以變成競選連任重大政策？」何孟樺提到，謝局長還說，北市府是以「解決問題」導向去規畫，希望透過自駕公車解決駕駛長人力問題。他說，要解決駕駛長人力問題，自駕公車就要能完全取代現有客運路線，可是目前看來，自駕公車只在公車專用道上行駛，「台北市有全程都在公車專用道上行駛的公車路線嗎？答案是沒有！因為沒有任何一條公車專用道，與公車總站相連接呀！」何孟樺續指，除非北市府在推動自駕公車上路的同時，也推動重新規劃路線，否則自駕公車試辦再多，只要無法進入一般道路、就只是欠缺接駁功能的科技試驗品，這種試驗品不只跟減輕駕駛長人力問題毫無關係，就連作為深夜巴士（Night service）的潛能也沒有，「市府鼓勵科技創新是好事，但蔣萬安市長不應給市民錯誤的資訊與期待！」