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王品肉次方買一送一！燒肉吃到飽延長3小時：吃到暑假

肉次方「買一送一」

指定門市「延長3小時」燒肉吃到飽

▲王品集團最強「肉次方燒肉吃到飽」6月Uber Eats外送主餐買一送一。（圖／王品集團提供）

肉次方桃園中正店7/1開幕85折優惠10天！在地人免費送黑虎蝦

桃園中正店限定85折優惠！

桃園人「免費吃黑虎蝦」！

▲王品集團「肉次方 桃園中正店」新店開幕。（圖／王品集團提供）

燒肉同話：平日套餐優惠！南港店在地優惠兩大開烤

平日限定雙人套餐888元！

薄切牛五花、豬五花、嚴選鴨胸、法式香草雞等食材；加購和牛也只要188元起（不限供應時段，全天候供應）。



提醒大家，限兩人享用，三人以上（含）共食時 ，第三位起每人須達門店指定低消（可包含加購項目或單點）；未滿12歲（含）以下孩童無低消限制；以上價格均需另外加10%服務費； 平日限定套餐無法與其他優惠折扣合併使用；國定假日、特殊節日及其他特別例假日， 暫停供應本套餐。



▲燒肉同話則推出平日套餐划算開吃，還有南港店在地優惠開烤。（圖／這一鍋餐飲集團提供） ◾️ 南港店在地優惠！



即日起至6月30日平日，到南港店用餐出示「台北市」相關身分證件， 即可享有雙人套餐「現折300元」 、三人套餐「現折500元」；平日午間再加碼，出示工作證／名片， 再享個人套餐9折或特選肉品免費招待（2選1）。



提醒大家，限平日內用使用；每桌限擇一優惠使用， 折扣不得與其他優惠併用；午間加碼優惠需出示本人工作證或名片；平日限定888元活動套餐不適用此優惠折扣。





王品集團開工美食再加碼優惠！肉次方不只Uber Eats外送爽吃「買一送一」，全台指定門市燒肉吃到飽下午、宵夜「延長3小時」吃到暑假；桃園中正店7月1日開幕優惠85折連續10天，在地人還「免費送黑虎蝦」，本文整理最新燒肉放題優惠一次看。王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，（兩份223元）王品集團還宣布，肉次方叫好叫座的「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」活動，將在全台指定門市延長活動時間：提醒大家，台北峨嵋店不適用於下午場／宵夜場；高雄夢時代店僅下午場、不適用於宵夜場。指定門市為：台北南京東店、板橋捷運江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、嘉義中山店、台南府前店、高雄裕誠店。「肉次方 燒肉放題」進駐桃園藝文特區，全新桃園中正店7月1日開幕，即日起開放inline與電話預約。並推出兩大優惠開吃：桃園中壢同慶！即日起至7月15日，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，可以「免費兌換黑虎蝦」1尾。這一鍋餐飲集團旗下燒肉同話，即日起推出兩大優惠活動開烤：開吃A5日本和牛特選扇子肉、特選板腱牛排、