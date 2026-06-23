王品集團開工美食再加碼優惠！肉次方不只Uber Eats外送爽吃「買一送一」，全台指定門市燒肉吃到飽下午、宵夜「延長3小時」吃到暑假；桃園中正店7月1日開幕優惠85折連續10天，在地人還「免費送黑虎蝦」，本文整理最新燒肉放題優惠一次看。
王品肉次方買一送一！燒肉吃到飽延長3小時：吃到暑假
王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，即日起至6月30日「主食買一送一」外送限定優惠！推薦肉肉控開吃：
◾️肉次方「買一送一」
「日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料」每份特價111.5元（兩份223元）
◾️指定門市「延長3小時」燒肉吃到飽
王品集團還宣布，肉次方叫好叫座的「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」活動，將在全台指定門市延長活動時間：
下午場：即日起至8月31日，周一至周五下午兩人以上進場，從14:00吃到17:00。
宵夜場：即日起至7月30日，周一至周四晚上兩人以上進場，從20:30吃到23:30。
提醒大家，台北峨嵋店不適用於下午場／宵夜場；高雄夢時代店僅下午場、不適用於宵夜場。指定門市為：台北南京東店、板橋捷運江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、嘉義中山店、台南府前店、高雄裕誠店。
肉次方桃園中正店7/1開幕85折優惠10天！在地人免費送黑虎蝦
「肉次方 燒肉放題」進駐桃園藝文特區，全新桃園中正店7月1日開幕，即日起開放inline與電話預約。並推出兩大優惠開吃：
◾️桃園中正店限定85折優惠！
7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，可享85折優惠。
◾️桃園人「免費吃黑虎蝦」！
桃園中壢同慶！即日起至7月15日，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，可以「免費兌換黑虎蝦」1尾。
燒肉同話：平日套餐優惠！南港店在地優惠兩大開烤
這一鍋餐飲集團旗下燒肉同話，即日起推出兩大優惠活動開烤：
◾️平日限定雙人套餐888元！
即日起至6月30日平日限定，新增888雙人套餐！開吃A5日本和牛特選扇子肉、特選板腱牛排、
薄切牛五花、豬五花、嚴選鴨胸、法式香草雞等食材；加購和牛也只要188元起（不限供應時段，全天候供應）。
提醒大家，限兩人享用，三人以上（含）共食時
，第三位起每人須達門店指定低消（可包含加購項目或單點）；未滿12歲（含）以下孩童無低消限制；以上價格均需另外加10%服務費； 平日限定套餐無法與其他優惠折扣合併使用；國定假日、特殊節日及其他特別例假日， 暫停供應本套餐。
◾️南港店在地優惠！
即日起至6月30日平日，到南港店用餐出示「台北市」相關身分證件，
即可享有雙人套餐「現折300元」、三人套餐「現折500元」；平日午間再加碼，出示工作證／名片， 再享個人套餐9折或特選肉品免費招待（2選1）。
提醒大家，限平日內用使用；每桌限擇一優惠使用，
折扣不得與其他優惠併用；午間加碼優惠需出示本人工作證或名片；平日限定888元活動套餐不適用此優惠折扣。
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王品集團歡慶Uber Eats上線滿月，即日起至6月30日「主食買一送一」外送限定優惠！推薦肉肉控開吃：
◾️肉次方「買一送一」
「日式洋蔥牛丼清爽組＋優酪思果乳酸飲料」每份特價111.5元（兩份223元）
◾️指定門市「延長3小時」燒肉吃到飽
王品集團還宣布，肉次方叫好叫座的「大爽吃3小時 下午場／宵夜場」活動，將在全台指定門市延長活動時間：
下午場：即日起至8月31日，周一至周五下午兩人以上進場，從14:00吃到17:00。
宵夜場：即日起至7月30日，周一至周四晚上兩人以上進場，從20:30吃到23:30。
提醒大家，台北峨嵋店不適用於下午場／宵夜場；高雄夢時代店僅下午場、不適用於宵夜場。指定門市為：台北南京東店、板橋捷運江子翠店、新店民權店、中壢元化店、台中文心崇德店、台中文心五權西店、嘉義中山店、台南府前店、高雄裕誠店。
「肉次方 燒肉放題」進駐桃園藝文特區，全新桃園中正店7月1日開幕，即日起開放inline與電話預約。並推出兩大優惠開吃：
◾️桃園中正店限定85折優惠！
7月1日至7月10日，成為品牌LINE好友並領券，兩人同行憑券內用消費858元（含）以上套餐，可享85折優惠。
◾️桃園人「免費吃黑虎蝦」！
桃園中壢同慶！即日起至7月15日，桃園人憑身分證件或LINE票券，到桃園市任一間「肉次方」出示指定票券消費任1套餐，可以「免費兌換黑虎蝦」1尾。
這一鍋餐飲集團旗下燒肉同話，即日起推出兩大優惠活動開烤：
◾️平日限定雙人套餐888元！
即日起至6月30日平日限定，新增888雙人套餐！開吃A5日本和牛特選扇子肉、特選板腱牛排、
提醒大家，限兩人享用，三人以上（含）共食時
即日起至6月30日平日，到南港店用餐出示「台北市」相關身分證件，
提醒大家，限平日內用使用；每桌限擇一優惠使用，