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2026年世界盃小組賽 K 組賽事進入白熱化，葡萄牙即將迎戰首度參賽的勁旅烏茲別克斯坦。賽前記者會上，葡萄牙主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）面對媒體對於陣中巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的狀態與隊內影響力提問，給出了極具份量的回應，直言C羅依舊是球隊中拉開空間能力最強的球員，葡萄牙不能失去他，力挺這位傳奇球星在球隊體系中仍是不可替代的核心人物。針對外界質疑41歲的C羅是否仍具備作為「葡萄牙最強球員」的統治力，馬丁尼茲展現了十足的信心。他表示，C羅不僅是隊內年輕球員的最高典範，在戰術價值上更是無可比擬。「我們是一支追求控球、快速奪回球權的球隊，而我們需要一名能有效拉開防守空間的球員。」馬丁尼茲強調，「在這方面，C羅依舊是世界上最強的，數據說明了一切。」馬丁尼茲指出，C羅在對方中衛間的跑位與牽制力，正是葡萄牙戰術體系中「最後一塊拼圖」。他形容C羅不僅是這支球隊的偶像，其對於比賽的專注度、準備方式以及賽後的恢復紀律，都為全隊樹立了標竿。即使C羅即將迎來生涯第六屆世界盃，其在隊中的戰術價值與精神領袖地位，依然無人能撼動。當被問及是否有機會關注其他球隊的比賽時，馬丁尼茲幽默地回應葡萄牙媒體的調侃：「如果你看葡萄牙媒體，你會覺得我們永遠『在海灘上』休息。」他嚴肅說明，作為教練團隊，他們早就為世界盃做好了數月的充分準備，對於現階段而言，觀察選手在訓練中的狀態，遠比看其他球隊的比賽更有參考價值。面對這屆世界盃不斷出現「弱隊爆冷」的趨勢，馬丁尼茲明確指出：「如今已經沒有真正的冷門了。」他強調每支球隊在科技分析與戰術部署上都準備得極為充分，尤其是面對首度參賽的烏茲別克，雖然外界普遍看好葡萄牙，但對方五後衛的陣型以及具威脅的定位球戰術，都讓這場比賽充滿變數。記者會上，馬丁尼茲也公開了球隊的「六大領袖」團隊，除了 C 羅之外，還包括貝爾納多·席爾瓦（Bernardo Silva）、布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）、魯本·迪亞斯（Ruben Dias）、魯本·內維斯（Ruben Neves）與若昂·坎塞洛（João Cancelo）。這些球員不僅是國家隊出賽數最多的資深成員，也是球隊行為準則的執行者。對於首場對陣剛果民主共和國時表現的不穩定，馬丁尼茲表示他會進行理性的戰術調整，而非情緒化的反應。他強調，每場比賽都需根據對手的特點與球員的狀態進行準備，「足球沒有完美的球隊，我們尊重對手，但我們的目標非常明確——打出屬於我們的精彩比賽。」