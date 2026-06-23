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民調勝出卻傳遭勸退 邱于珊質疑黨誠信

風波不斷的民眾黨再傳黨內紛爭！獲黨提名參選台中市北屯區議員的前台中市黨部副主委邱于珊，今天在臉書發文，指控市黨部主委、立委陳清龍昨天出面要求她退選。剛歷經喪母之痛的她公開質疑，「制度如果不算數，民調還有意義嗎？」「如果輸的人還可以被徵召，當初為什麼還要做民調？」矛頭直指市黨部發言人吳皇昇。截至目前，陳清龍與吳皇昇皆未對相關指控作出回應。民眾黨北屯區議員提名原有兩人角逐。陳清龍今年3月25日公布黨內初選民調結果，由曾多次投入選戰的邱于珊勝出。據了解，邱于珊以74%的支持度大幅領先吳皇昇的26%，取得代表民眾黨參選資格。邱于珊遭勸退的消息昨晚在台中藍白政壇間迅速傳開。地方盛傳，陳清龍受命出面與邱于珊協調，並以中央黨部幹部職務作為交換條件，希望她主動宣布退選，改由吳皇昇披掛上陣，但遭邱于珊拒絕。對此，不少地方政壇人士私下表示，以陳清龍20多年從政資歷、行事圓融的風格來看，操作手法不可能如此粗糙，傳聞太離譜。但邱于珊今（23）日在臉書發文，證實自己被勸退，並表示自己始終相信民眾黨的制度，也願意接受協調與民調機制，既然民調結果明顯領先，卻仍面臨退選壓力，令人無法理解。她強調，「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信」，字裡行間流露對黨內提名機制與決策過程的強烈不滿，也讓民眾黨台中市議員布局再添變數。