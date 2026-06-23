風波不斷的民眾黨再傳黨內紛爭！獲黨提名參選台中市北屯區議員的前台中市黨部副主委邱于珊，今天在臉書發文，指控市黨部主委、立委陳清龍昨天出面要求她退選。剛歷經喪母之痛的她公開質疑，「制度如果不算數，民調還有意義嗎？」「如果輸的人還可以被徵召，當初為什麼還要做民調？」矛頭直指市黨部發言人吳皇昇。截至目前，陳清龍與吳皇昇皆未對相關指控作出回應。
民眾黨北屯區議員提名原有兩人角逐。陳清龍今年3月25日公布黨內初選民調結果，由曾多次投入選戰的邱于珊勝出。據了解，邱于珊以74%的支持度大幅領先吳皇昇的26%，取得代表民眾黨參選資格。
邱于珊遭勸退的消息昨晚在台中藍白政壇間迅速傳開。地方盛傳，陳清龍受命出面與邱于珊協調，並以中央黨部幹部職務作為交換條件，希望她主動宣布退選，改由吳皇昇披掛上陣，但遭邱于珊拒絕。對此，不少地方政壇人士私下表示，以陳清龍20多年從政資歷、行事圓融的風格來看，操作手法不可能如此粗糙，傳聞太離譜。
民調勝出卻傳遭勸退 邱于珊質疑黨誠信
但邱于珊今（23）日在臉書發文，證實自己被勸退，並表示自己始終相信民眾黨的制度，也願意接受協調與民調機制，既然民調結果明顯領先，卻仍面臨退選壓力，令人無法理解。她強調，「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信」，字裡行間流露對黨內提名機制與決策過程的強烈不滿，也讓民眾黨台中市議員布局再添變數。
邱于珊臉書全文如下：
民調贏了卻被要求退選？制度如果不算數，民調還有意義嗎？
這幾天，于珊真的很難過。
當初大家坐下來協調，決定台中市北屯區市議員用全民調來產生人選，我沒有任何意見。
因為我相信台灣民眾黨制度。
我相信民眾黨一直強調的公平、公開、透明。
所以于珊接受協調，也接受民調。
因為我認為，只要按照規則走，結果就應該被尊重。
民調結果出來，我贏了，而且是明顯領先。
那時候，我真的很感動。
因為我以為，只要努力，只要獲得民眾支持，就會被看見。
可是昨天，陳清龍主委找我談，希望我能夠退選。
那一瞬間，我真的不知道該怎麼理解。
如果贏的人要退。
如果輸的人還可以被徵召。
那當初為什麼還要做民調？
如果制度最後可以被推翻，那民調到底是在做給誰看？
我不是不能輸。
如果今天民調輸的人是我，我一定接受。
因為規則就是規則。
但現在最讓我難過的，不是輸贏，而是公平。
很多人不知道，在民眾黨最辛苦、最逆風的時候，我沒有離開。
當很多人還在觀望時，我選擇站出來。
需要人出力，我出力。
需要人支持，我支持。
需要資源，我也願意付出。
因為我相信柯文哲主席所說的價值。
我相信公平。
我相信制度。
我相信努力的人會被看見。
可是今天，我卻開始懷疑。
到底是我太相信制度？
還是制度從來沒有真正保護過基層？
其實，一個多月前，我最親愛的媽媽離開了。
到現在，我還沒有走出失去媽媽的傷痛。
很多時候，我都是一邊流著眼淚，一邊告訴自己要堅強。
因為媽媽一定希望自己的女兒勇敢。
所以我繼續工作，繼續跑行程，繼續努力。
但當自己還在失去親人的悲傷裡，卻又面對這樣的結果。
真的讓人有一種雪上加霜的感覺。
我不是想爭什麼。
我只是想問：
如果民調贏的人不能被尊重，那未來誰還願意相信制度？
如果在最逆風的時候陪著民眾黨的人，最後卻成為最受傷的人，那基層還能相信什麼？
直到現在，我仍然相信柯文哲主席曾經說過的：
「做對的事情，不要害怕。」
也正因為相信，所以今天才會這麼心痛。
我只希望，公平不要變成一句口號。
制度不要只是一場形式。
因為一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信。
更不能讓最相信制度的人，成為最受傷的人。
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邱于珊遭勸退的消息昨晚在台中藍白政壇間迅速傳開。地方盛傳，陳清龍受命出面與邱于珊協調，並以中央黨部幹部職務作為交換條件，希望她主動宣布退選，改由吳皇昇披掛上陣，但遭邱于珊拒絕。對此，不少地方政壇人士私下表示，以陳清龍20多年從政資歷、行事圓融的風格來看，操作手法不可能如此粗糙，傳聞太離譜。
民調勝出卻傳遭勸退 邱于珊質疑黨誠信
但邱于珊今（23）日在臉書發文，證實自己被勸退，並表示自己始終相信民眾黨的制度，也願意接受協調與民調機制，既然民調結果明顯領先，卻仍面臨退選壓力，令人無法理解。她強調，「一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信」，字裡行間流露對黨內提名機制與決策過程的強烈不滿，也讓民眾黨台中市議員布局再添變數。
邱于珊臉書全文如下：
民調贏了卻被要求退選？制度如果不算數，民調還有意義嗎？
這幾天，于珊真的很難過。
當初大家坐下來協調，決定台中市北屯區市議員用全民調來產生人選，我沒有任何意見。
因為我相信台灣民眾黨制度。
我相信民眾黨一直強調的公平、公開、透明。
所以于珊接受協調，也接受民調。
因為我認為，只要按照規則走，結果就應該被尊重。
民調結果出來，我贏了，而且是明顯領先。
那時候，我真的很感動。
因為我以為，只要努力，只要獲得民眾支持，就會被看見。
可是昨天，陳清龍主委找我談，希望我能夠退選。
那一瞬間，我真的不知道該怎麼理解。
如果贏的人要退。
如果輸的人還可以被徵召。
那當初為什麼還要做民調？
如果制度最後可以被推翻，那民調到底是在做給誰看？
我不是不能輸。
如果今天民調輸的人是我，我一定接受。
因為規則就是規則。
但現在最讓我難過的，不是輸贏，而是公平。
很多人不知道，在民眾黨最辛苦、最逆風的時候，我沒有離開。
當很多人還在觀望時，我選擇站出來。
需要人出力，我出力。
需要人支持，我支持。
需要資源，我也願意付出。
因為我相信柯文哲主席所說的價值。
我相信公平。
我相信制度。
我相信努力的人會被看見。
可是今天，我卻開始懷疑。
到底是我太相信制度？
還是制度從來沒有真正保護過基層？
其實，一個多月前，我最親愛的媽媽離開了。
到現在，我還沒有走出失去媽媽的傷痛。
很多時候，我都是一邊流著眼淚，一邊告訴自己要堅強。
因為媽媽一定希望自己的女兒勇敢。
所以我繼續工作，繼續跑行程，繼續努力。
但當自己還在失去親人的悲傷裡，卻又面對這樣的結果。
真的讓人有一種雪上加霜的感覺。
我不是想爭什麼。
我只是想問：
如果民調贏的人不能被尊重，那未來誰還願意相信制度？
如果在最逆風的時候陪著民眾黨的人，最後卻成為最受傷的人，那基層還能相信什麼？
直到現在，我仍然相信柯文哲主席曾經說過的：
「做對的事情，不要害怕。」
也正因為相信，所以今天才會這麼心痛。
我只希望，公平不要變成一句口號。
制度不要只是一場形式。
因為一個政黨可以輸掉選舉，但不能失去誠信。
更不能讓最相信制度的人，成為最受傷的人。
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