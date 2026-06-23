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▲威京集團近期司法官司與財務風暴頻傳，面臨嚴峻的資金周轉壓力。（圖／NOWNEWS 資料照）

週刊報導，威京集團要拿3戶陶朱隱園高樓層借款25億元，來解決集團的資金問題。不過，地產專家調閱最新謄本一看，發現這3戶豪宅早已設定給中租迪和與中麟營造兩家公司，融資額度早已超標！根據《鏡週刊》報導指出，威京集團總裁沈慶京因身陷京華城與中石化等司法案件，集團急需資金周轉。民間金主圈隨之傳出，集團有意拿出亞太工商聯名下的 3 戶陶朱隱園高樓層（包含 10 樓 1 戶、18 樓 2 戶）進行抵押借款，總金額為 25 億元，換算每戶平均欲借貸約 8.3 億元。由於該社區高樓層每戶市價預估在 10 億元以上，若未來無法還款可以豪宅抵債，因而引發市場關注。然而，這項融資計畫在實際執行上面臨極大難度。地產專家調閱最新謄本與建物異動索引發現，這 3 戶豪宅目前皆已設定抵押給中租迪和與中麟營造兩家公司，每戶的最高限額抵押權金額落在 6 億至 7 億元不等。房地產界人士對此分析，依現有抵押設定推估，每戶實際借款金額可能已達 5 億元左右。若每戶欲再增貸 8 億多元，以融資成數而言明顯超標，除非威京集團能提出更具吸引力的利潤條件，或是進行債務整合「借新還舊」，否則一般金主再度撥款的意願偏低。作為此案焦點的「陶朱隱園」，座落於台北市信義區松高路，是由法國知名建築師設計的全球首座旋轉藝術豪宅。全案基地面積約 2468 坪，地上 21 層、總計僅 40 戶，每戶權狀面積約 300 坪，公設比約 37%。該社區規劃有森林感陽台、祕密花園、生態會所及室內泳池等，甚至設有可讓汽車直接搭乘上樓的專屬電梯，在市場行情方面，陶朱隱園過去曾創下驚人紀錄，去年 11 月成交的，換算，至今仍是台灣豪宅單價的最高天花板；而成交。