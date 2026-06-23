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威力彩10.38億元買法出爐！台彩證實內行：800元包牌法

▲該名幸運兒在威力彩頭獎累積突破10億元時出手，只花800元包牌便命中頭獎與7注貳獎，累計獎金達10.48億元。（圖／記者徐銘穗攝）

▲威力彩800元、5600元包牌法一次看。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

威力彩10.38億元頭獎一注獨得！再拿下7注貳獎 實領8.3億

▲該名威力彩幸運得主扣除所得稅與印花稅後，實際可領約8.34億元，成為近期最受矚目的彩券幸運故事。（圖／記者林調遜攝）

威力彩第115000049期10.38億元頭獎，由台北市中山區農安街「八方進財彩券行」開出，一人獨得，創下今年最高單注頭獎紀錄。台灣彩券22日公布中獎方式，幸運兒採取第一區電腦選號、第二區包牌8個號碼策略，投注金額僅800元，不僅抱回頭獎，還同步拿下7注貳獎，總獎金高達10.48億元。不少網友一度質疑真實性，不過熟悉玩法的彩迷指出，這正是典型的包牌投注法。威力彩第115000049期18日晚間開獎，第一區中獎號碼為02、08、09、15、18、23，第二區開出04。台灣彩券昨日證實，該名幸運兒採用的正是「第一區電選、第二區包牌8碼」的投注方式。事實上，不少彩迷為了提高抱走威力彩頭獎的機會，會選擇以包牌方式下注。所謂包牌，就是一次購買多組號碼組合來增加命中機率。以目前威力彩玩法來看，常見的800元包牌主要有兩種形式，一種是固定第一區6個號碼，再將第二區01至08全部包下；另一種則是第一區與第二區號碼皆採變化組合，藉此增加對獎組數，兩種投注方式的金額同樣都是800元。而該名幸運兒採用的就是第一種800元包牌法，也就是該張彩券以第一區號碼02、23、09、08、15、18，搭配第二區01至08進行投注，最終派彩結果為頭獎1注、貳獎7注。若想進一步提升中獎機率，還有進階款「5600元全餐」包牌法，就是在第一區配置7組不同號碼，每組再分別搭配第二區01至08所有號碼，合計產生56組投注組合。雖然投注成本較高，但涵蓋的號碼範圍更廣，中獎機率也高不少。根據台彩公布資料，這名得主除了獨得10.38億元頭獎之外，另外還抱走7注貳獎，合計獎金993萬7274元，總獎金來到10.48億元。依現行規定，頭獎與貳獎均須課徵20％所得稅及0.4％印花稅，扣稅後實際可領約8億3415萬元。