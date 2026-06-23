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新劇《欠妳的那場婚禮》本月20日開播後掀起討論，姚淳耀在劇中飾演「馬子狗樂團」貝斯手韓其森，角色橫跨青春和中年兩個階段，既是樂團成員，也是後來的居酒屋老闆。不過戲一播出，姚淳耀的外型也意外成為話題焦點，不少網友一看到他登場就笑喊：「還以為是孫協志」，再度讓兩人多年來的「撞臉說」再度掀起討論。事實上，姚淳耀與孫協志被說長得像，早已是台灣演藝圈流傳多年的話題。過去網友不只常把兩人認錯，還把同樣被點名撞臉的網紅鍾佳播一起拉進來，笑稱三人根本是「西街中年三胞胎」。後來甚至有廠商直接邀來三人同框拍攝廣告，直接玩起「西街宇宙」概念，重現孫協志當年《西街少年》的經典場面，堪稱世紀合體讓網友觀眾都笑翻！撞臉梗甚至一路延伸到戲劇作品中，姚淳耀先前主演《何百芮的地獄毒白》時，劇中台詞就出現了「他打扮起來很像孫協志」。如今《欠妳的那場婚禮》，姚淳耀再度以長髮、樂手造型現身，撞臉話題自然又被翻出來討論。《欠妳的那場婚禮》由嚴藝文執導，故事圍繞昔日樂團「馬子狗」成員與一場始終沒完成的婚禮展開，姚淳耀飾演的韓其森在劇中有著「Handsome」的暱稱，年輕時是帶點花花公子氣息的樂團貝斯手，中年後則收起鋒芒，成了經營居酒屋的大叔。有網友就笑說，就算找孫協志來演其中一個階段，應該也完全不會違和啊！