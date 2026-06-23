下半場哈蘭德接管戰局，10分鐘內在門前連續攻進2球，率隊終場3：2擊敗塞內加爾，與法國並肩提前闖進32強淘汰賽，哈蘭德生涯首次世界盃前2場就踢進4球，展現當代最可怕進球效率。

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世界盃小組賽「死亡之組」I組另一場焦點大戰，由「魔獸」哈蘭德（Erling Haaland）率領的挪威對上非洲傳統勁旅塞內加爾，挪威上半場靠替補後衛佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）率先打破僵局，輸球的塞內加爾最後一戰面對伊拉克，則有不得不贏球的壓力。法國稍早3：0擊敗同組最弱的伊拉克，挪威排名被超車，面對非洲強權塞內加爾，兩隊世界排名差距10名內，預料會是一場激烈對決。挪威上半場一度陷入苦戰，直到第43分鐘，替補登場的邊後衛佩德森率先打破僵局，攻入個人國家隊首球，才幫助挪威1：0取得領先。下半場開場不久，這回輪到哈蘭德發飆，第48分鐘接應隊友傳球後在門前冷靜破門，將比分擴大為2：0，第53分鐘，塞內加爾展開反擊，由效力英超水晶宮的伊斯梅拉·薩爾（Ismaïla Sarr）扳回一球，將比分追至1：2。眼見比分被追近，哈蘭德在距離上顆進球僅10分鐘的第58分鐘又建功，由隊長馬丁·奧德高（Martin Ødegaard）送出精準傳球，直塞給禁區外的哈蘭德，後者推射破門完成梅開二度，幫助挪威穩固3：1領先優勢。想不到比賽進入最後傷停補時，薩爾又挺身而出，踢進一球後將比分追近至2：3，可惜時間不夠，挪威終場3：2取得小組賽2連勝，繼法國之後，提前鎖定另一個32強淘汰賽席位。至於陣容同樣星光熠熠的塞內加爾，先後輸給法國、挪威後，最後一戰交手伊拉克，面臨輸不得壓力。