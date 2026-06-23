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國民黨副主席張榮恭今（23）日投書媒體，呼籲總統賴清德，若願真心履行「維持中華民國現狀，沒有台獨問題」，以下三事是必須做的。包括放棄「新兩國論」、停止「去中國化」、下架台獨黨綱，台海危機的根源即可消除。兩岸就可避戰謀和。張榮恭更喊話兩岸坐上餐桌共同決定菜單，否則台灣問題只能交由「大陸自理」或「中美交易」。張榮恭投書《中評社》，稱美國總統川普上個月訪問北京後，明確表達了對台獨的批判性態度，使賴清德總統受到震撼，立即辯稱「沒有台獨問題」，但是，賴仍鼓吹兩岸國與國互不隸屬，這其實是有台獨問題的。一旦川普認定台灣執政者是在忽悠美方，賴總統如何能夠承受後果呢？張榮恭認為，今年9月，習近平將回訪美國；11月，川普將赴大陸深圳出席APEC峰會；12月，兩位領導人還將出席在美國舉辦的G20峰會。也就是說，年內兩國元首還有三次重要會面。而既然兩國都願共同促進建設性戰略穩定關係，陸方必然加強向美方揭露台獨動向沒有停息，美方也就不可能不加以正視及回應。賴總統無異在刺激其所將抗拒不了的壓力來臨。張榮恭指出，台灣執政者若願真心履行「維持中華民國現狀，沒有台獨問題」，以下三事是必須做的。一、放棄「新兩國論」。當年李登輝總統「兩國論」尚且以國家統一為目標，憑此向美方做解釋，並稱是為兩岸政治談判做準備。賴總統「新兩國論」則圖永久分裂中國，只會帶來戰爭。中華民國憲法是一個中國憲法，不得分裂中國，所以根據憲法產生的九二共識是兩岸和平的保證。二、停止「去中國化」。「去中國化」不僅違背憲法對推行民族精神教育的規定，甚至違背倫常，既製造兩岸人民對立，也製造台灣社會分歧，只是在為實現不了的台獨服務。唯有認知兩岸同屬中華民族，共享中華文化，才能促成兩岸人民和諧相處。三、下架台獨黨綱。台獨黨綱與憲法修正條文前言規定的「國家統一前」形成對立的兩端，卻匯集在身兼民進黨主席與總統的賴清德一人身上。既然憲法沒有台獨空間，川普也質疑台獨，賴若下架台獨黨綱，台海危機的根源即可消除。兩岸就可避戰謀和。張榮恭表示，6月18日出版的美國「外交政策」期刊刊登駐台記者希爾頓·葉的文章指出，川普訪問北京後，發表了與過去不同的言論，連給予台灣象徵性支持的表示都沒有，將對台灣產生重大影響，是民進黨政府的強烈警訊。文章呼籲賴總統應與大陸展開對話，並爭取在有利條件下決定台灣的未來。這項建議其實就是政治概念上的兩岸坐上餐桌來共同決定菜單，否則，台灣只會像民進黨十年執政這樣愈來愈成為中美在餐桌上的菜單。原本對台灣最有利的「兩岸共議」既然為賴總統所拒，台灣問題也就只能交由「大陸自理」或「中美交易」。張榮恭強調，連川普亦知中國大陸反獨遏獨立場堅定，才會親自出面聲言台灣不得「倚美謀獨」、「以獨求戰」、「以戰謀獨」，用意在避免招來「大陸自理」，既傷台灣，也傷美國，那麼年內愈趨密集的兩國互動中，「中美交易」就將更加顯現，從而證明國民黨堅持九二共識、反對台獨、主張調整「去中國化」課綱，才有「兩岸共議」的機會/恢復制度性協商機制以推進兩岸關係和平發展，並彰顯雙方均有主體性。