我是廣告 請繼續往下閱讀

梁文傑v.s蔣萬安 董智森：勝負難料

「不得已去坐坐」成梁文傑經典名言

八八會館、澳門風波再被提起

陸委會副主委梁文傑日前失言慘遭輿論炎上，更被民進黨立委陳瑩調侃「少去一次酒店就可以買很多鳳梨釋迦」，也讓他過往的爭議再次成為焦點。媒體人董智森爆料，梁文傑曾是新潮流派系的重點培養人才，同時還是總統賴清德的愛將，2016年立委選戰時，本來是要對上蔣萬安，但政治生涯卻因選舉失利與酒店爭議受到影響。董智森22日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，梁文傑過去在民進黨內受到高度期待，新潮流派系對其投入不少資源，甚至安排他赴英國深造，可見黨內對梁的培養程度。董智森提及，梁文傑被視為具有政治潛力的人物，2016年台北市立委選戰期間，原本外界認為他可能代表綠營出戰，對手則是現任台北市長的蔣萬安。不過，董智森指出，當時民進黨前主席林義雄力挺社民黨候選人李晏榕參選，並批評綠營「吃乾抹淨」，使民進黨內部策略調整，最後梁文傑並未出戰，而是與支持柯文哲的醫師潘建志共同挑戰蔣萬安，最終雙雙落敗。董智森直言，如果當時是梁文傑對決蔣萬安的話，結局恐怕「勝負難料」，因為綠營在該選區具有一定實力，而蔣萬安也是從該場選戰後逐漸累積聲勢。董智森分析，2022年梁文傑在台北市議員選舉中落選，外界曾疑惑原因，他認為除了政治環境因素外，個人形象也是關鍵。董智森形容，梁文傑個性較為浪漫，對部分事情不甚在意，但這樣的特質在政治人物身上，容易轉化為負面印象。董智森聊到，過去媒體曾報導梁文傑私下行程，引發社會討論。2017年《壹週刊》曾追蹤其兩週行程，期間內6次出入酒店場所，有個晚上還一連去了2間酒家；梁文傑當時回應稱，民意代表有時會因人情邀約前往相關場合，更表明是「不得已去坐坐」，而這6字此後也成了他的經典名言。董智森進一步說明，確實有不少民意代表會約在酒家談事情，所以外界對相關行程也就較為諒解。至於後續被國民黨立委徐巧芯質疑，梁文傑曾出現在八八會館，不過因為他沒去摟任何人，該事件對形象影響相對較輕。不過，董智森續指，澳門風波對梁文傑造成的政治傷害就嚴重多了，更成為外界討論其政治生涯時常被提及的因素。儘管如此，一般人也不敢像陳瑩那樣吐槽，畢竟梁文傑曾是新潮流寄予厚望的人才，再加上也是賴清德的愛將。