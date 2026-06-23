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2026年美加墨世界盃J組小組賽第二輪，阿根廷雖以2：0擊敗奧地利並提前晉級淘汰賽，但比賽開局卻出現罕見插曲，當家球王梅西（Lionel Messi）在第9分鐘操刀12碼罰球竟意外失手，引發外界熱議。這次判罰來自VAR介入，阿根廷前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）禁區內倒地後，主裁判回看畫面才改判點球；不過，擔任轉播講評的前日本國腳田中鬥莉王（Marcus Tulio Tanaka）第一時間就直言「這球不應該是12碼」，隨後更引用巴西足壇俗語神解釋，認為「本來就不該是點球，所以踢不進」，讓梅西罰丟12碼的畫面意外成為社群討論焦點。回顧這顆12碼罰球的判決過程，阿根廷前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez）在帶球突入禁區時，遭到兩名奧地利防守球員「關門」夾擊而倒地。第一時間，場上主裁判並未響哨，轉播席上的田中鬥莉王也憑藉著後衛的專業直覺表示：「這球不應該判點球啊。」然而，經過一段時間的比賽暫停，影像輔助裁判（VAR）介入提醒，主裁判在觀看回放後改判，給了阿根廷一次12碼罰球的機會。這顆點球理所當然地交由陣中老大哥梅西操刀，但出乎全場意料，這位歷史進球王竟然沒能將球罰進。面對這戲劇性的一幕，出生於巴西的田中鬥莉王在轉播中冷靜地拋出了一句神註解：「在巴西，有一句足球諺語是這樣說的：『如果這球本來就不該是個點球，那它就絕對踢不進。』所以啦，這球確實不該是個12碼罰球。」鬥莉王這句深具哲理又精準應景的巴西足球俗語，立刻在社群平台（如X）上掀起熱烈討論。球迷們紛紛驚嘆留言表示：「這句話的意思就是，不配得到的PK是進不了球的。先不論這是不是真的是一句古老諺語，但這種表達方式能被廣泛認知，真的讓人深深感受到巴西足球文化的底蘊有多深厚！」、「連這種情況都有專屬諺語，巴西未免也太有足球大國的風範了吧？」