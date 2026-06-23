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▲強颱米克拉正沿東部外海北上，雖然不直接侵襲台灣，但外圍環流不容小覷。（圖／中央氣象署）

▲未來10天，午後各地也多有局部短暫陣雨，7月1日至7月10日，台灣降雨量偏少的機率較高。（圖／賈新興提供）

太平洋目前有雙颱風共存，氣象專家賈新興表示，強烈颱風米克拉持續發展，無花果颱風也將往北轉彎；周四至周六，米克拉颱風引進偏強西南風・全台降雨多，台中以南有局部較大雨勢，此外，2颱風對日韓天氣也會造成影響，民眾應密切留意最新氣象預報，提早準備以確保安全。賈新興指出，強颱米克拉正沿東部外海北上，預估周四午後至周五將影響琉球群島，雖然不直接侵襲台灣，但外圍環流不容小覷。無花果颱風的路徑也是先往西北，再轉彎往北，距離台灣遙遠，並無直接影響。賈新興提及，今明兩天台灣各地仍維持高溫悶熱，周四至周六，米克拉颱風將引進偏強的西南風，導致全台降雨機率增加。台中以南地區雨勢明顯，不僅容易出現陣雨，更要注意局部較大雨勢的機率，西半部、東半部雲量也會顯著增多並伴隨短暫陣雨。未來10天天氣，清晨台中以南沿海易有零星雨，午後各地也多有局部短暫陣雨，賈新興提到，7月1日至7月10日，台灣降雨量偏少的機率較高，但7月中下旬後降雨將轉多。近期氣候狀態不穩定，建議民眾出門時務必隨身攜帶雨具。賈新興也強調，近期赴日韓旅遊的遊客需特別留意天氣，日本四國、九州、京阪地區將有明顯降雨與強風，周末東京一帶也會有明顯雨勢。7月2日至7月7日，日本太平洋沿岸易有顯著降雨，韓國方面，7月1日至7月4日降雨量也略微偏多，計畫出國的民眾應密切掌握氣象資訊，以免大雨打亂行程規劃。面對雙颱發展與多變天氣，呼籲近期赴日韓旅遊的民眾，行程安排應保留彈性，並隨身攜帶雨具。此外，出發前務必投保旅遊不便險與旅平險，降低天候突發狀況造成的損失。