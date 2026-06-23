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▲汶汶外接工作遇襲後，讓大眾開始關注起啦啦隊女孩的薪水問題。（圖／翻攝自汶汶IG@jessie.02.21）

▲汶汶目前還在休養中，已經發聲向外界報平安。（圖／翻攝自中信兄弟啦啦隊臉書）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（PS女孩）成員汶汶20日參加一場攝影棚拍攝活動時，遭狂熱粉絲割頸，幸好手術後救回，已無大礙。但有網友因此好奇，「啦啦隊一個月收入大概多少？」汶汶為何還要額外接工作？對此，有內行人留言回應：「只跳啦啦隊會餓死，聽說一場5、6000（元），可能經紀公司還會抽一些」，所以許多沒那麼紅的女孩只能自己額外找工作維生。汶汶遇襲後，一名網友在Threads發文：「」該篇串文掀起眾人討論，許多長期追啦啦隊女神的粉絲留言回應，「啦啦隊沒有固定薪資，大咖的就是接代言接活動、小咖的就是接業配開直播，混不出名堂的就是接飯局找小開」、「之前味全的琪琪影片有說，淡季收入一月可能只有2萬」。女模張摸摸也現身直言：「啦啦隊真的很少錢，我之前簽約給CPBL，跳一場就是拿2000元而已，不過簽給樂天、中信這種（大球團）應該會再多一點點，但是我覺得也不會多到哪」。況且球賽不是天天打，啦啦隊女孩也不見得每場都能被排上陣，所以單純只跳應援的收入其實很不穩定。據《鏡報》報導，業界人士也透露，啦啦隊員確實無固定底薪，採出場費計酬，有跳才有錢，一場收入落在幾千到幾萬元之間，但真的能夠跳一場就進帳破萬的高人氣女孩其實屈指可數，大部分人都是領千元收入。加上現在還有外籍的啦啦隊女神來台競爭，本土啦啦隊女孩要求生只會更辛苦。而這次汶汶遇襲事件，讓不少球團都開始重新審視女孩私接工作的安全性，管控規範可能會變嚴格，讓女孩額外的工作機會減少，這恐怕會導致部分本就低薪的啦啦隊成員面臨斷炊危機。