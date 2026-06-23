新青安房貸從2023上路，到現在已接近3年，但購屋族壓力仍未減輕？台灣房屋集團統計聯徵中心最新資料指出，2026年第一季全台購屋族壓力有增無減，呈現「房價、貸款、利率」三高現象，而且平均購屋坪數也同步縮水，買方正面臨「錢縮水、房變小」的嚴峻考驗。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年市場主力產品參考新青安貸款額度定價，讓中南部親民區的房價快速跳級，貸款壓力也越來越沉重。
新青安額度提升 反映到房價上
根據聯徵中心最新資料統計，2026年第一季整體申貸案件的房價鑑估值為1546.6萬元，比新青安上路前2023年第一季的1266.8萬元增加279.8萬元，平均授信額度也從905.9萬元增至1086萬元，等於3年期間，房貸族得多扛180萬元的房貸。貸款利率也達2.46%，和鑑估值和授信額度皆創統計以來新高點，但購屋坪數卻縮減1.5坪，等於房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安的優勢除了提供利率補貼，以及將寬限期拉長到5年外，關鍵還有貸款額度上限從800萬提高到1000萬，從聯徵中心資料來看，這200萬元額度幾乎全部反映在授信額度上，代表近年市場上的主力產品，普遍參考了新青安額度進行調整，出現中南部房價親民區域快速跳級，購屋族壓力也越來越沉重。
單價高、坪數越買越小 利率創下新高
觀察今年第一季貸款物件，屋齡3年內的物件占45.6%，比起3年前34.9%增加10.7個百分點，可看出新青安貸款額度提高，加上預售大量推案下的交屋潮，購屋族買新屋的能力和意願大增；而新屋單價高，加上房價高漲，建商為了把總價控制在首購族預算內，將新案的規劃坪數下修，導致整體購屋坪數縮水。觀察今年第一季房屋貸款條件，也不如以往，貸款成數從2023年第一季的72.5%，減少1.5個百分點，降到71%；利率也從平均2.07%提高至2.46%，創下2009年統計以來的單季新高。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，第七波信用管制的「限貸令」2024年9月上路，銀行核貸從嚴，尤其第二屋貸款成數調降，不僅打亂不少換屋家庭的財務規劃，也導致整體貸款成數逐季下降；而不符合新青安條件的購屋者，被迫轉向銀行其他無利息補貼的首購方案，銀行對非單一自住的申貸者，也採取以價制量的策略，使整體平均貸款利率逐漸攀升。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安的優勢除了提供利率補貼，以及將寬限期拉長到5年外，關鍵還有貸款額度上限從800萬提高到1000萬，從聯徵中心資料來看，這200萬元額度幾乎全部反映在授信額度上，代表近年市場上的主力產品，普遍參考了新青安額度進行調整，出現中南部房價親民區域快速跳級，購屋族壓力也越來越沉重。
觀察今年第一季貸款物件，屋齡3年內的物件占45.6%，比起3年前34.9%增加10.7個百分點，可看出新青安貸款額度提高，加上預售大量推案下的交屋潮，購屋族買新屋的能力和意願大增；而新屋單價高，加上房價高漲，建商為了把總價控制在首購族預算內，將新案的規劃坪數下修，導致整體購屋坪數縮水。觀察今年第一季房屋貸款條件，也不如以往，貸款成數從2023年第一季的72.5%，減少1.5個百分點，降到71%；利率也從平均2.07%提高至2.46%，創下2009年統計以來的單季新高。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，第七波信用管制的「限貸令」2024年9月上路，銀行核貸從嚴，尤其第二屋貸款成數調降，不僅打亂不少換屋家庭的財務規劃，也導致整體貸款成數逐季下降；而不符合新青安條件的購屋者，被迫轉向銀行其他無利息補貼的首購方案，銀行對非單一自住的申貸者，也採取以價制量的策略，使整體平均貸款利率逐漸攀升。
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