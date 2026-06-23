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▲周星馳發布《功夫女足》將於7月登場的訊息，但檔期卻不確定是10日還是17日，被稱為「彈性定檔」。（圖／翻攝自 IG@stephenchow）

▲迪麗熱巴（如圖）是周星馳最新執導影片《功夫女足》的主角之一，該片票房受到各方矚目。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳（中）目前還在趕《功夫女足》的後製作業進度，7月正式檔期將視他能否如期完成而定。（圖／翻攝自 IG@stephenchow）

周星馳的粉絲們等待多年，他的最新執導影片《功夫女足》終於可望在近期跟大家見面。昨（22）日他歡度64歲生日，在社群網站上丟出驚喜訊息，只見看似《功夫女足》手繪形式概念版海報的圖檔上打著「7.10? 7.17?」的字樣，並沒有確定是哪一天，被戲稱為「彈性定檔」。在周星馳64歲大壽這一天，他在社群網站上發布驚喜短片，他背對著觀眾，好像在盯著影片後製作業，有女性的聲音問道：「導演，『功夫女足』在趕後期啊？那我們哪天能上啊？」他回答：「我在努力趕7月10號。」女聲又問道：「那要是趕不上呢？」他答道：「那就7月17號囉。」女聲再問：「那要是還趕不上呢？」他則表示：「那總有一天趕得上啊。」顯然片子應該會在7月上映，哪個週末還未敲定，無怪乎被稱是「彈性定檔」。《功夫女足》描述女子足球「峨眉隊」逆襲奪冠的故事，剛好2026世界盃足球賽將進行至7月19日，所有人都知道在期間上映是打鐵趁熱、非常應景，周星馳也在努力完成後製作業，希望可以搶搭話題。這部片除了他的號召力之外，張小斐、張藝興、迪麗熱巴等主角都具知名度與人氣，還請到韓國影帝宋康昊客串演出裁判，商業噱頭十足，票房受到各方矚目。上一次周星馳推出執導的作品，已是7年前與邱禮濤合作的《新喜劇之王》，那時雖然中國票房6.28億人民幣被認為不如預期，各方還是對周星馳這塊招牌寄予厚望，期待他在這7年之間找回自己過去讓觀眾捧腹爆笑的絕招，因此仍視《功夫女足》為年度大片。只是7月10日或17日上映都可能會碰上好萊塢大片，前者將直接對撞迪士尼真人版《海洋奇緣》，後者更將與克里斯多夫諾蘭的古裝史詩《奧德賽》對打，都將有一番激戰，粉絲們也希望周星馳的後製作業能夠順利完成，早日欣賞到他這部最新力作。