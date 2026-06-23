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日方曾砸11.7兆日圓阻貶 效果有限

油價上漲加重壓力 市場緊盯162關卡

學者：美日若協調干預 效果將遠勝日本單獨出手

日圓兌美元匯率持續走貶，逼近近40年來最低水準。日本財務大臣片山皋月近日已與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行線上會談，針對近期劇烈波動的匯市情勢交換意見。由於日圓貶勢未見止歇，外界高度關注雙方是否已就外匯市場干預措施進行協調。綜合日媒報導，外匯市場22日晚間出現新一波拋售潮，日圓兌美元一度跌至161.90日圓，距離1980年代中期創下的歷史低點僅一步之遙，也讓市場再度將焦點放在日本政府可能出手干預匯市的可能性上。根據知情人士透露，片山皋月與貝森特在日圓逼近歷史低點之際舉行視訊會議，雙方針對匯率波動及市場穩定交換意見。市場人士認為，會談內容極可能涉及「賣出美元、買進日圓」的干預選項，藉此遏止日圓進一步貶值。日本政府與日本銀行（日銀）今年4月底至5月間曾動用約11.7兆日圓進場干預，試圖支撐匯價。但儘管官方祭出史上規模最大的干預行動之一，日圓貶值趨勢並未因此扭轉。市場分析指出，近期推動日圓走弱的主因，仍是日本與美國之間持續擴大的利率差距。美國經濟表現仍具韌性，使市場重新押注聯準會（Fed）今年內可能維持高利率甚至進一步升息，促使投資人持續拋售日圓、買進美元。相較之下，日本央行雖於上周宣布升息1碼，將政策利率調升至1%，但市場普遍認為升息步調仍相對保守，難以快速縮小美日利差，因此未能有效提振日圓走勢。除了貨幣政策因素外，中東局勢升溫帶動國際油價攀升，也進一步加劇日圓壓力。由於日本高度依賴能源進口，油價上漲不僅推升企業成本，也可能擴大貿易逆差，進一步削弱市場對日圓的信心。截至23日上午，美元兌日圓仍在161.5附近震盪。儘管日本政府近期頻頻透過官員發言進行「口頭干預」，強調將對匯市異常波動採取適當措施，但市場反應相對有限。紐約三井住友信託銀行資深交易員山本健指出，日本當局選擇在此時透露與美方進行協商，具有明顯的政策訊號意涵。他表示，日本政府可能希望藉由公開與美國協調的訊息，向市場傳達當局已做好採取行動的準備，並提高投機資金押注日圓續貶的風險。不過，他也坦言，目前造成日圓疲弱的根本因素並未改變。因此即便市場對官方突襲干預的戒心升高，美元兌日圓本周仍有機會進一步測試162的重要心理關卡。對於市場關注的干預議題，日本經濟學者門倉貴史分析指出，日本單方面持續進行「賣美元、買日圓」干預的效果終究有限，因為日本持有的外匯存底並非無窮無盡，長期而言難以憑藉單一力量逆轉市場趨勢。門倉貴史認為，若美國願意配合進行協調干預，情況將截然不同。由於美元是美國本國貨幣，美方理論上擁有更大的市場影響力，即使未實際採取聯合行動，只要市場感受到華府對日本穩定匯率立場持支持態度，就有望對投機性賣壓產生明顯震懾效果。不過，他也提醒，干預措施往往只能在短期內穩定市場情緒，無法從根本改變匯率趨勢。當前日圓走弱的核心原因仍是日美利差過大，若日本央行未進一步加快升息步伐、縮小與美國之間的利率差距，日圓要重返升值軌道的機會仍相當有限。隨著市場持續關注美國貨幣政策動向，以及美日兩國是否可能聯手穩定匯市，日圓能否守住160關卡、避免進一步跌向歷史低點，將成為全球金融市場近期的重要觀察焦點。