天氣熱爆！桃園市政府推「高溫敏感族群降溫節能補助計畫」，提供最高 1 萬元的降溫補貼，洗冷氣也有補助。不過要提醒，「玻璃隔熱膜」與「一級能效冷氣汰換」這 2 項方案目前已額滿，目前僅剩「冷氣清洗」仍有名額，符合資格的市民可把握機會登記。《NOWNEWS今日新聞》整理申請資格與方法，文末加碼全國性冷氣補助，一台最高5000元，同樣要注意申請期限喔！
🟡 申請 3 大條件！鎖定特定有感族群
桃園市政府自 6 月 10 日起正式啟動這項補助，總經費達 2000 萬元。本方案主要針對高溫敏感族群，民眾申請時必須同時符合以下 3 大資格條件：
成員限制： 家中有設籍在桃園市的 0 至 6 歲幼童，或 65 歲以上長者。
地址限制： 設備使用地址必須位於桃園市境內。
用電類別： 住宅的用電類別必須為「非營業用電」。
🟡 「冷氣清洗」還有名額！兩階段申請方法
本計畫原規劃有三種降溫補助方案，每處用電地址（電號）僅能擇一申請。
目前「玻璃隔熱膜」與「購置1級冷氣」均已截止受理。僅存的「冷氣清洗服務」提供每台最高 1000 元補助（室內外機皆須清洗）。每個地址限申請 1 台；若同址內同時居住有幼童與長者，補助上限可提高至 2 台，總額最高 2000 元。
【登記與申請方式】
本計畫採用「2階段預約登記」制度。符合資格的市民必須先透過「桃園網路e指通」平台進行線上登記，在搜尋列輸入關鍵字「高溫」即可找到申請頁面。通過資格審查後，須在 60 天內完成施工，並回傳相關發票與證明文件，才能完成核銷領款。計畫受理至 2026 年 10 月 31 日止，名額有限，額滿即提早截止。
🟡 最高省電 10%！冷氣清洗好處與市價行情
定期清洗空調不只能維護室內空氣品質、延長機器壽命，根據工研院調查顯示，在夏季啟用冷氣前深層清潔後，最高可省下 10% 的冷氣用電，省電效果相當顯著。
目前市場上洗冷氣的價格會依冷氣機型而有明顯差異：
分離式冷氣： 每台約 NT1,800～NT3,000。
窗型冷氣： 每台約 NT2,800～NT4,000。
吊隱式冷氣： 結構較複雜，每台約 NT3,500～NT4,500 之間。
加洗室外機： 通常會視情況額外加收 NT300～NT1,000。
扣除桃園市府現正補助的 1000 元後，等於民眾只需負擔少許節能成本，就能讓家裡冷氣吹得更涼、更省電。
🟡 同場加映：全國性家電舊換新！每台最高補助 5000 元
若錯過地方補助的民眾也別灰心，中央推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」目前正進行最後年度倒數（至 2026 年 12 月 31 日止）。民眾只要將家中老舊冷氣汰換為 1 級能效產品，經濟部能源署便提供每台 3000 元補助。
此外，財政部的「節能電器減徵貨物稅」也已延長實施至 2029 年底，購買 1 級或 2 級能效的新冷氣，可向國稅局申請退還貨物稅最高 2000 元。兩項中央政策合併申請，每台新冷氣最高可省下 5000 元，冰箱也適用，建議有換機需求的民眾儘早行動。
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桃園市政府自 6 月 10 日起正式啟動這項補助，總經費達 2000 萬元。本方案主要針對高溫敏感族群，民眾申請時必須同時符合以下 3 大資格條件：
成員限制： 家中有設籍在桃園市的 0 至 6 歲幼童，或 65 歲以上長者。
地址限制： 設備使用地址必須位於桃園市境內。
用電類別： 住宅的用電類別必須為「非營業用電」。
本計畫原規劃有三種降溫補助方案，每處用電地址（電號）僅能擇一申請。
目前「玻璃隔熱膜」與「購置1級冷氣」均已截止受理。僅存的「冷氣清洗服務」提供每台最高 1000 元補助（室內外機皆須清洗）。每個地址限申請 1 台；若同址內同時居住有幼童與長者，補助上限可提高至 2 台，總額最高 2000 元。
【登記與申請方式】
本計畫採用「2階段預約登記」制度。符合資格的市民必須先透過「桃園網路e指通」平台進行線上登記，在搜尋列輸入關鍵字「高溫」即可找到申請頁面。通過資格審查後，須在 60 天內完成施工，並回傳相關發票與證明文件，才能完成核銷領款。計畫受理至 2026 年 10 月 31 日止，名額有限，額滿即提早截止。
定期清洗空調不只能維護室內空氣品質、延長機器壽命，根據工研院調查顯示，在夏季啟用冷氣前深層清潔後，最高可省下 10% 的冷氣用電，省電效果相當顯著。
目前市場上洗冷氣的價格會依冷氣機型而有明顯差異：
分離式冷氣： 每台約 NT1,800～NT3,000。
窗型冷氣： 每台約 NT2,800～NT4,000。
吊隱式冷氣： 結構較複雜，每台約 NT3,500～NT4,500 之間。
加洗室外機： 通常會視情況額外加收 NT300～NT1,000。
扣除桃園市府現正補助的 1000 元後，等於民眾只需負擔少許節能成本，就能讓家裡冷氣吹得更涼、更省電。
若錯過地方補助的民眾也別灰心，中央推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」目前正進行最後年度倒數（至 2026 年 12 月 31 日止）。民眾只要將家中老舊冷氣汰換為 1 級能效產品，經濟部能源署便提供每台 3000 元補助。
此外，財政部的「節能電器減徵貨物稅」也已延長實施至 2029 年底，購買 1 級或 2 級能效的新冷氣，可向國稅局申請退還貨物稅最高 2000 元。兩項中央政策合併申請，每台新冷氣最高可省下 5000 元，冰箱也適用，建議有換機需求的民眾儘早行動。