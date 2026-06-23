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阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在日前對陣奧地利的小組賽中，以梅開二度的表現登基世界盃史上進球王，寫下足壇傳奇一頁。然而，這顆破紀錄的歷史性進球，賽後卻引發了爭議。丹麥傳奇門將舒梅切爾（Peter Schmeichel）公開質疑，認為梅西該進球在發動初期存在犯規，應被判無效。這是阿根廷隊連兩場比賽出現比較大的爭議判罰，上一場比賽梅西被質疑踩對方小腿「躲過紅牌」，引起很大的討論。擔任轉播評述的曼聯傳奇門將舒梅切爾，在接受《Fox Sports》採訪時針對梅西打破紀錄的第一球提出強烈質疑。他指出，在該次進球發動前的攻防中，阿根廷中場麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）對奧地利球員施拉格（Xaver Schlager）有明顯的「身後踢人」犯規。舒梅切爾表示：「我認為那顆進球根本不該算。看看當時的畫面，麥卡利斯特從身後絆倒了對方，這應該判罰自由球才對。VAR應該要回溯比賽流程，這是一次裁判清楚且明顯的漏判。」這位傳奇門將坦言，這項爭議讓他對比賽結果感到有些沮喪。儘管紀錄進球受到輿論檢視，但這並未掩蓋梅西本場比賽的卓越表現。針對這場比賽，梅西賽後受訪時表現得十分謙遜。談及那顆紀錄進球，梅西表示自己當時已經感到體能透支，「我感覺快沒油了，當時很難思考，但我正在享受這一刻，並期待與隊友分享喜悅。」對於開賽初期的點球失誤，梅西淡然處之：「罰丟那個點球可能會影響戰局，但你永遠說不準，也許不進那球，後面也不會有那兩顆進球了。」他強調，自己目前最看重的依然是全隊的表現，「我為這支球隊感到高興，能鎖定出線席次才是最重要的。」與此同時，阿根廷前鋒胡利安·阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez）也對梅西的表現給予極高評價。阿爾瓦雷斯說道：「即便到了這個年紀，他依然在證明自己擁有頂級的天賦與魔力。沒什麼好說的，我們大家都看得到，他就是世界最佳。」他認為，梅西的存在為整支球隊注入了巨大的信心，即便在戰況如此激烈的世界盃賽場，也能讓隊友感到無比安心。儘管丹麥傳奇球星的指控為紀錄之夜增添了一絲爭議色彩，但這並未撼動阿根廷成功晉級 32 強的事實。對於阿根廷球迷而言，梅西不僅是在打破數據上的紀錄，他所帶來的傳奇感與穩定性，已讓他在世界盃史冊上的地位無可動搖。隨著阿根廷將在小組賽最後一輪迎戰約旦，梅西是否能延續火燙狀態，繼續改寫足球紀錄，全球球迷將拭目以待。