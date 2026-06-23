LINE短影音平台「LINE VOOM」，不少LINE用戶曾抱怨的VOOM使用率低，但卻無法移除App內的選單，導致容易誤觸，終於LINE願意退一步了，官方公告指出，自2026年6月30日起，LINE VOOM服務入口將分批調整至「主頁」內的「服務」列表，未來無法再從App下方的VOOM選單進入。
LINE VOOM是什麼？為LINE短影音平台
LINE VOOM是LINE內建的短影音平台，用戶可以在LINE VOOM觀看系統推薦影片，也能追蹤感興趣的帳號，瀏覽對方發布的最新內容；此外，用戶也能自行發布影片、照片、文字貼文，或上傳24小時後消失的限時動態。LINE VOOM比較像LINE App內建的短影音、貼文探索平台，功能和一般聊天、通話不同。LINE官方也曾說明，LINE VOOM的「追蹤」不同於LINE好友，追蹤對方不代表雙方可以互傳訊息。
LINE VOOM使用率低！無法移除引發民怨
LINE VOOM過去被不少用戶點名抱怨，主因是它長期位在LINE App下方功能列，位置相當顯眼，且靠近聊天頁面入口，不少人滑手機或是切換頁面時容易誤觸。用戶直言LINE VOOM內容不符合需求，甚至推薦影片品質參差不齊，還有人希望LINE開放自行移除或調整底部功能列。
LINE官方最新調整：6月30日起移到主頁服務列表
LINE官方公告指出，自2026年6月30日起，LINE VOOM服務入口將調整至「主頁」內的「服務」列表，未來用戶無法再從App下方VOOM選單進入。這項調整會分批進行，用戶實際看到變更的時間可能略有不同。
LINE VOOM搜尋功能不再支援
需要注意的是，這次調整並不是LINE VOOM服務下架，而是入口位置改變。LINE VOOM的貼文發布與內容瀏覽功能仍可使用，平常習慣在LINE VOOM發文、看短影音或追蹤帳號的用戶，仍能繼續使用相關功能。不過，官方也說明，入口調整後，LINE VOOM的「搜尋」功能將不再支援。用戶未來仍能瀏覽與發布內容，但若過去習慣透過搜尋尋找特定內容或帳號，使用方式將會受到影響。
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LINE VOOM是LINE內建的短影音平台，用戶可以在LINE VOOM觀看系統推薦影片，也能追蹤感興趣的帳號，瀏覽對方發布的最新內容；此外，用戶也能自行發布影片、照片、文字貼文，或上傳24小時後消失的限時動態。LINE VOOM比較像LINE App內建的短影音、貼文探索平台，功能和一般聊天、通話不同。LINE官方也曾說明，LINE VOOM的「追蹤」不同於LINE好友，追蹤對方不代表雙方可以互傳訊息。
LINE VOOM過去被不少用戶點名抱怨，主因是它長期位在LINE App下方功能列，位置相當顯眼，且靠近聊天頁面入口，不少人滑手機或是切換頁面時容易誤觸。用戶直言LINE VOOM內容不符合需求，甚至推薦影片品質參差不齊，還有人希望LINE開放自行移除或調整底部功能列。
LINE官方最新調整：6月30日起移到主頁服務列表
LINE官方公告指出，自2026年6月30日起，LINE VOOM服務入口將調整至「主頁」內的「服務」列表，未來用戶無法再從App下方VOOM選單進入。這項調整會分批進行，用戶實際看到變更的時間可能略有不同。
LINE VOOM搜尋功能不再支援
需要注意的是，這次調整並不是LINE VOOM服務下架，而是入口位置改變。LINE VOOM的貼文發布與內容瀏覽功能仍可使用，平常習慣在LINE VOOM發文、看短影音或追蹤帳號的用戶，仍能繼續使用相關功能。不過，官方也說明，入口調整後，LINE VOOM的「搜尋」功能將不再支援。用戶未來仍能瀏覽與發布內容，但若過去習慣透過搜尋尋找特定內容或帳號，使用方式將會受到影響。