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台北市長蔣萬安昨日宣布將分為三階段推動無人自駕運具，預計在明年下半年讓無人自駕公車上路，於15條公車專用道載客。對此台灣基進議員參選人吳欣岱表示，市政團隊連現有的公車都管不好，早就有三大病灶，包括連「有人」的電動公車都會自燃爆炸，無人車的安全誰來把關；紅色供應鏈的「木馬屠城」，無人車的資安漏洞誰來扛；第三，基礎設施嚴重匱乏，市府竟然荒謬到把充電站塞去「水門外」，質疑「這究竟是智慧交通，還是放任一台台移動的不定時炸彈在市區狂飆？」對於蔣萬安宣布2027下半年要在15條公車專用道推動無人自駕公車，還搬出輝達黃仁勳的話，宣稱要讓台北成為全世界無人自駕的重要示範基地。對此吳欣岱表示，看著這滿滿「AI、科幻、大未來」的專訪，心裡只有滿滿的疑惑。吳欣岱說，或許有人覺得，推動無人自駕不好嗎？這裡得先釐清一個概念，「電動公車」和「無人自駕公車」並不相同，前者改變的是動力來源，為的是減碳；後者改變的是駕駛這個角色。但在現實的產業趨勢下，自駕系統需要海量的感測器、雷達與 AI 運算晶片，必須靠高度數位化的電子底盤撐起來，所以開發自駕車的廠商，幾乎一定會直接拿電動車當載體。吳欣岱表示，換句話說，蔣萬安未來要在專用道上測試的無人公車，本身就會是電動公車。這代表什麼？代表台北市電動公車現在所有還沒解決的沉痾，未來會一字不漏、甚至加倍放大地複製到無人公車上。喊話蔣萬安，在畫出2026選舉年的「AI 大餅」之前，請先看看，市政團隊連現有的公車都管不好，早就有三大病灶。第一個也是最讓人心驚的病灶，連「有人」的電動公車都會自燃爆炸，無人車的安全誰來把關？2025年6月，一輛大都會客運的電動公車就在敦化北路行進中突然亮起故障燈，隨即陷入火海、幾近全毀，靠著司機警覺，才及時疏散車上7名乘客。議員也早就點出，2024年台北就已經發生過兩起電動公車儀表板冒煙、起火的事件。吳欣岱指出，但直到今天，市府對電動公車電池的「強制汰換年限」與「健康度衰退停駛紅線」依然渾沌不明。連有經驗的司機坐在車上，遇到電池高溫熱失控都差點逃生不及，蔣市府現在竟然想在電池安全規範、第三方檢驗都還沒到位的情況下，把這些載著巨型鋰電池的車輛變成「無人駕駛」？身為心臟外科醫師，自己太清楚「來得及」與「來不及」之間，往往只差那短短幾秒，「這究竟是智慧交通，還是放任一台台移動的不定時炸彈在市區狂飆？」吳欣岱提到，這件事，蔣萬安不能只把責任推給中央不立母法。應該拿出首長的擔當，立刻偕同交通部、經濟部與環境部召開跨部會協調會，由中央訂出全國統一的「電池強制汰換年限」與「健康度停駛紅線」，再由台北市府落實第一線的日常查核與第三方主動檢驗，把熱失控的疏散機制建立起來。第二個更致命的病灶，紅色供應鏈的「木馬屠城」，無人車的資安漏洞誰來扛？這一直是台灣基進最擔心的國安死穴。無人自駕車的核心，就是海量的數據傳輸、OTA遠端更新、BMS電池管理系統，加上全車滿載的攝影鏡頭。而市議會早就揭露，台北市的公車隊裡，仍有中國「宇通集團」、「比亞迪」這些具有資安後門疑慮的品牌，連挪威、丹麥都已經揪出宇通電動巴士可能被遠端操控、監看車內影像的問題。吳欣岱提到，如果市府連現在一般電動公車的後台數據會不會回傳中國都無法百分之百防堵，一旦開放無人公車上路，等於把首都的街道高精地圖、市民的人臉與行蹤，赤裸裸攤在紅色監控網前面。對此，市府更該偕同數位發展部與經濟部，訂出嚴格的車載資安國家標準與在地審驗機制，對接歐盟UN R155／R156，徹底把紅色供應鏈擋在門外，不要再中央地方互踢皮球。第三是基礎設施嚴重匱乏，市府竟然荒謬到把充電站塞去「水門外」。吳欣岱說，蔣萬安在專訪裡大方承諾要先把基礎建設做好，但現實是，台北電動公車的進度嚴重落後，原訂2030年全面電動化恐怕要跳票延到 2031 年，到2026年上半年，全市還有將近7成是老舊柴油公車。關鍵就卡在雙北寸土寸金，業者蓋一座充電調度站動輒3000萬到5000萬，市府工程卻一延再延，原本要當調度站的東園用地甚至被挪去當中繼市場，要到 2031年才還得回來；逼到最後，市府居然打算把高壓充電調度站設在華中橋的「堤外」行水區。吳欣岱質疑蔣萬安，在極端氣候下，要把造價千萬的電動公車和高壓充電樁，放在隨時可能被暴雨洪水淹沒的行水區嗎？連最基本的調度站用地和台電契約容量都喬不定，還談什麼15條專用道全面上路？吳欣岱也說明，當然明白現在客運業面臨嚴重的「司機缺工潮」，缺額高達3成，光是2023到2026年，台北就有超過一半的公車路線出現異動、80條路線減班，3年累積的脫班裁罰金額破1200萬，市民天天承受減班、脫班的痛苦。但解決缺工的方法，絕對不是丟出一個肇責法規還沒過、在台北複雜車流裡技術根本不成熟的「無人公車」，來轉移施政無能的焦點。大家別忘了，柯文哲前市府2020年起的信義路自駕計畫，最後就是因為混流技術卡關，在2022年無疾而終。更別說中央到現在連「無人自駕巴士」的專用牌照都還沒有、肇事責任歸屬仍是法規盲區，蔣萬安卻已經急著把「全球示範基地」喊上了頭。吳欣岱說，市政不能只靠新聞專訪跟科技名詞的華麗包裝，自己並不反對讓台北的公共運輸更友善、更舒適。但能不能請先踏踏實實地，把電動公車的「電池安全強制汰換機制」建立起來；嚴格清查並阻絕「中製資安設備」進入台北的公共運輸系統；盡速跨局處解決充電調度站的土地問題，並實質改善現有公車司機的勞動環境，「不要為了連任，把台北市民的生命安全與國家資安，當成你的政治實驗品」。