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梅西踢飛12碼罰球！奧地利球迷肚皮寫字嗆聲被反教訓

結果球王梅西主罰卻踢歪沒能進球，錯失先攻下分數的機會，相當可惜。

在他的肚皮上面寫著「Messi WHO（梅西是誰）」的字樣，挑釁意味相當濃厚

▲梅西踢歪12碼罰球之後，有奧地利的球迷在肚皮上寫上「Messi WHO（梅西是誰）」的字樣，最後梅西單場梅開二度完封奧地利，該球迷被狠狠教訓打臉。（圖/X）

終場阿根廷以2：0帶走勝利，梅西又再度「梅開二度」印證自己的實力，也狠狠教訓了那位沒禮貌的奧地利球迷。

梅西先戴帽再梅開二度又破紀錄！38歲傳奇力拼完美結束足球生涯

第17球已經打破德國傳奇射手克洛澤（Miroslav Klose）紀錄，第18球締造歷史新章，寫下難以跨越的「梅西障礙」。

▲梅西憑藉單場兩度破門的驚人表現，正式超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），以生涯18顆世界盃進球榮登「進球王」。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃小組賽第二輪持續進行中，其中J組第二輪阿根廷對上奧地利，結果在開賽4分鐘阿根廷獲判12碼罰球的機會，由球王梅西（Lionel Messi）來操刀，結果不慎踢歪錯失得分機會，沒想到場邊奧地利球迷卻在喝水時間時，在肚皮上寫上「梅西是誰」的字樣嗆聲，結果最後全場梅西「梅開二度」，以2：0帶走比賽，用實力直接教訓沒水準的球迷。J組小組賽第二輪台灣時間今（23）日凌晨1時登場，由阿根廷對上奧地利，結果才剛開賽4分多鐘，馬丁內斯（Lautaro Martínez）在禁區內遭放倒，經過VAR輔助判決之後，阿根廷獲得12碼罰球機會，隨後雙方一路糾纏到喝水休息時間，比數都還是0：0的狀態，沒想到休息時間結束之後，鏡頭帶到一名奧地利的球迷脫去上半身的衣服，，疑似在暗酸梅西罰球12碼沒有進球，好像也沒那麼厲害。結果這位奧地利的球迷真的開心太早，比賽第38分鐘，梅迪納（Facundo Medina）左路送出傳中，梅西在禁區中央跟進，以左腳推射破網，上半場幫助阿根廷取得1比0領先；後來下半場，阿根廷把握對手壓上進攻留下的空檔，球又傳到梅西腳下，傷停補時第95分鐘梅西禁區內連續完成兩次射門，第二波補射又進球得分，這場比賽對於梅西來說真的又是一個超大里程碑，繼小組賽第一場賽事上演帽子戲法後，今天這場比賽又「梅開二度」，讓自己在世界盃生涯總進球數來到18球，除了成為世界盃新進球王之外，阿根廷贏過奧地利後，現在也確定在小組賽出線晉級32強，這位現年已經38歲的傳奇球星梅西，到底能不能在自己生涯的最後一次世界盃、再以衛冕冠軍身分告別這個舞台，外界都等著看。