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國民黨主席鄭麗文日前結束訪美行程，期間特別與美方分享先前與中國領導人習近平握手的感覺，將其形容為「手像雲朵一樣」，引發外界熱議，而他也把今年4月訪中行程，拍攝成紀錄片《造局者》，將於今（23）日正式發布，卻被民進黨立委王定宇諷刺，這是極度自戀、要選舉造勢的人才會做的事。對此，民進黨立法院黨團直言，鄭麗文被中國網友酸說，要促成和平，恐怕智慧不足，「連中共網友都覺得他是不是智慧不足，我想這個恐怕是『被造局者』，而非『造局者』」。民進黨團上午舉行輿情記者會，對於鄭麗文將釋出的《造局者》紀錄片，黨團幹事長莊瑞雄表示，造一個局，若對國家發展，是受到國人肯定的，可以替其拍手，但這個局，若是別人設的局、你踩進去的話，那就麻煩，任何一個政黨，對於整個台灣未來的布局，仍要以台灣民意為依歸；他提到，鄭麗文一直想去中國拍影片，其實大家比較想看，「手握下去，會形容說手很柔軟、感覺好像天上的雲彩一樣，這些感覺、其敘述的心態，到底是基於什麼？」莊瑞雄說，這一趟鄭麗文出訪美國，反而琢磨比較少，人都是這樣，能稍微來吹牛一下的，就會有更多的著墨，但對美這一部分，看起來好像拿不出一點成果，感覺上就是被冷落掉了，所以鄭回來以後，更加大決心，「美國你對我不好，我就把中國對我很好的，拍一個影片、發布一個《造局者》，這我們尊重」，但任何對於他對台灣相關的主張，民進黨團期待最大在野黨的主席，還是要站在台灣立場來做敘述，才符合民意。黨團書記長范雲回應，「造局者」紀錄片這三個字不知道是否模仿「造浪者」紀錄片，不知道大家有沒有注意到，當鄭麗文講完像雲朵的手之後，「雲朵」這兩個字跟習近平在中國的網路上完全「被清零」；他諷刺，連中共的網友都說鄭可能是洩露國家機密，其要促成和平，恐怕智慧不足，「連中共網友都覺得他是不是智慧不足，我想這個恐怕是『被造局者』，而非『造局者』」。莊瑞雄補充，若造局造得很漂亮，也許其支持者會很開心，會替鄭麗文鼓掌，但涉及到兩岸，任何的一個局，都不能流失台灣主權、減損台灣利益，否則的話，「自己造了一個局，看起來好像自己設了一個局、掉入人家預設的一個陷阱裡面去，這不利台灣未來發展」。