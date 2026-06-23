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大樂透頭獎已連續12期摃龜，今（23）日晚間將繼續加開，頭獎亦上看3.6億元，也是今年最高頭獎總獎金，端午加開百萬獎金也持續，還有35組也會繼續加開，但怎麼買比較容易中獎呢？又該如何選號？台灣彩券公司統計，歷年大樂透最常開出的中獎熱門號碼為「08」，至今開過330次，特別號以「24」開過69次最多。在頭獎連續12期摃龜之下，台彩預估，這期大樂透銷售金額預估1.8億元至2億元，頭獎上看3.6億元，為今年最高頭獎總獎金。不過，除了有機會中頭獎，由於端午加碼百組百萬元，目前還剩35組未開出，將於今日晚間繼續加開。台彩統計，自6月5日端午加碼百組百萬以來，截至6月16日開出的60組100萬元，總中獎注數為65注，這65注中獎彩券中，有63%採用電腦選號，有19%的是採用包牌方式，而且全國已有13個縣市開出端午加碼100萬元獎項，開出注數以新北市開出13注最高，高雄市開出12注第2，第3名則為各開出11注的台北市及台中市。不過，大家也好奇什麼號碼最熱門、最易中獎？根據台彩統計，開過的中獎號碼中，以「08」累計開過330次最多，再來是「11」開過326次，「02」也開過325次；特別號以「24」開出最多次，開過69次，再來是「41」的67次及「31」的65次。此外，台彩統計也發現，大樂透中獎號碼以「24」最冷門，只開了268次，再來是「09」，也只開過270次；特別號則是「17」最冷門，僅開過33次，再來是「20」開過34次。