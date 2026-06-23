我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界盃足球賽開打，挪威王牌厄林哈蘭德（Erling Braut Haaland）的迷因洗版各大社群，繼日前在抖音上傳配伍佰的〈挪威的森林〉影片後，他這次則教大家綁頭髮，只要3步驟快速搞定，還不忘甩秀髮擺出嫵媚姿勢，笑翻網友許願喊：「挪威姐」、「我可以看雙馬尾嗎～」哈蘭德上場打球都會綁頭髮，粉絲就問他：「為什麼一直綁髮圈？」他回應：「其實沒什麼特別原因……單純就是喜歡😎既然大家一直很好奇，那本人親自示範綁頭髮教學來啦🤭」教學開始前，還不忘來個甩秀髮的撩人姿勢。哈蘭德的綁法跟一般人相同，就是套個2圈即可，「看好了，我只教一次，很簡單，像這樣，123，你學會了嗎？就是這樣簡單快速！」引來不少網友彈幕留言：「挪威姐」、「金髮碧眼長髮」、「卡在脖子不刺嗎？」甚至還有人許願：「我可以看雙馬尾嗎？」。哈蘭德日前開通抖音後，影片意外成為亞洲網友的快樂泉源，他當時穿著挪威國家隊球衣獨自坐在湖畔放空，原本充滿北歐電影感的畫面，沒想到背景音樂竟選用伍佰經典歌曲〈挪威的森林〉。超神搭配曝光後立刻洗版社群，不少人笑喊「本來以為是網友惡搞，結果竟然是官方帳號發的」、「挪威人終於找到真正的挪威森林」，留言區瞬間變成大型迷因現場。除了靠迷因圈粉，哈蘭德其實也有不少明星粉絲。2023年8月，全智賢和老公現身首爾世界盃競技場觀賽，見到效力英超的哈蘭德後秒變小迷妹，主動上前索取簽名。拿到簽名球衣後，她興奮到當場尖叫，甚至直接把藍色球衣包在頭上、貼在臉前狂吸，高冷女神瞬間變成追星迷妹，讓一旁的老公崔俊赫笑出來。哈蘭德還曾公開告白GD，2023年他登上Jaejae主持的《문명특급》時，被問到腳上的PEACEMINUSONE聯名Nike球鞋是不是GD送的，他連忙澄清是自己看了《Complex》介紹後被燒到才特地買來收藏，大讚設計真的非常漂亮。雖然沒收到偶像贈禮，但他仍隔空喊話：「如果GD有看到這段影片，麻煩再送我幾雙鞋，因為我真的很喜歡！」