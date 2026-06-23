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2026年世界盃小組賽I組賽事今（23）日上演驚人紀錄夜！身價高達2億歐元（約2.2億美元）的挪威當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland），在對陣塞內加爾的關鍵戰役中再度展現統治力，上演「梅開二度」好戲，率領挪威以3：2力挫對手，提前1輪與法國攜手晉級32強淘汰賽。這是他為挪威出戰52場比賽中打進的第59球，也寫下多達8項紀錄，堪稱新世代最強進球機器的實力。本場比賽上半場，哈蘭德曾因一記近距離空門中柱而飽受球迷驚呼，甚至痛苦捶地懊惱。然而，這位世界頂級前鋒展現了極佳的心理素質，下半場迅速找回射門靴。第48分鐘，他接獲隊長厄德高（Martin Odegaard）的精準直塞，冷靜推射破門；僅10分鐘後，他再次把握住貝格（Sander Berge）的助攻，以標誌性的端射得手，連場完成梅開二度。首次站上世界盃舞台的哈蘭德，用前2場4進球的恐怖表現，向全世界宣告「挪威魔人」的強大。這場比賽後的哈蘭德，不僅成為挪威足球歷史上最偉大的神話，更是一舉改寫了多項足壇塵封已久的紀錄：⚽國家隊效率驚人： 哈蘭德為挪威出戰52場攻入59球，進球效率為自1974年傳奇射手蓋德·穆勒（Gerd Müller）以來之最。⚽超越名將： 其國家隊進球總數（59球）正式超越法國中鋒吉魯（Olivier Giroud，57球）。⚽隊史最佳： 成為挪威世界盃史上進球王（4球）。⚽連場紀錄： 挪威隊史首位在世界盃連場梅開二度的球員。⚽歷史第六人： 世界盃史上第6位在前2場小組賽中場場貢獻2球以上的球員，近50年來僅有英格蘭名將凱恩（Harry Kane）曾達成此成就。⚽四主要賽事都曾梅開二度： 他已在世界盃、英超、德甲、歐冠這四大頂級賽事中，全都完成過「連場梅開二度」的神級成就。⚽連21場國家隊進球： 達成代表挪威隊連續12場比賽進球、最近21場中有18場破門的恐怖數據。⚽21世紀神鋒： 成為21世紀首位在首次參加世界盃即連場梅開二度的歐洲中鋒。今日賽程對於足球迷而言簡直是視覺盛宴，梅西、姆巴佩與哈蘭德三大巨星在同一天內全數完成「梅開二度」。哈蘭德用行動證明，他不僅是俱樂部層級的進球機器，到了世界盃這個最高舞台，依然能夠肆虐對手防線。對於這名年僅25歲的頂級中鋒而言，2億歐元的身價與其表現相比，甚至顯得相當「超值」。隨著挪威隊強勢挺進32強，哈蘭德接下來的表現將成為本屆世界盃最大的看點。在這場與梅西、姆巴佩的「金靴爭奪戰」中，挪威神鋒已正式準備好挑戰更高的巔峰。