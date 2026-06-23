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中國進口蛋糕盒、燙金盒驗出「螢光增白劑」 食藥署邊境攔截逾2公噸

食藥署今（23）日公布邊境查驗不合格名單，其中由中國進口的「冰鮮黃花魚」，因在邊境被檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸，但根據殘留標準為不得檢出，總計6270公斤須退運或銷毀。食藥署公布最新邊境查驗不合格品項，包括中國進口「蛋糕盒」、「燙金盒」衛生項目不符規定；印尼進口「香蕉乾餅」甜味劑含量不符規定；日本進口「蜜柑」、中國進口「桂花」農藥殘留不符規定等。此次由輸入業者「匯豐聚合股份有限公司」報驗的中國冰鮮黃花魚，檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸0.01 ppm，依據「動物用藥殘留標準」，恩氟喹啉羧酸為不得檢出，必須退運或銷毀。食藥署說明，去年12月15日至115年6月15日止，受理中國的「黃魚，生鮮或冷藏」，報驗242批，檢驗不合格2批，不合格率0.8%。食藥署針對「匯豐聚合股份有限公司」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。總計6270公斤須在邊境退運或銷毀。另外，有2批分別由輸入業者「萬青有限公司」及「神大廚烘焙材料行」報驗的中國進口蛋糕盒及燙金盒，檢出螢光增白劑，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，螢光增白劑為不得檢出。食藥署針對「萬青有限公司」及「神大廚烘焙材料行」在邊境調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。2批中國的食品容器具總計2155.4公斤必須退運或銷毀。食藥署統計近半年，去年12月15日至今年6月15日止，受理中國的「其他紙或紙板製之盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面為蠟或紙漿製品者」，報驗1,194批，檢驗不合格7批，不合格率0.6%，檢驗不合格原因為螢光增白劑、蒸發殘渣及氯仿可溶物超標。食藥署表示，今年4月7日起至7月22日止，在邊境針對中國的「其他紙或紙板製之盤、碟、杯及其類似品，食品接觸面為蠟或紙漿製品者」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。