我是廣告 請繼續往下閱讀

▲除了場上表現荒腔走板，塞內加爾主帥蒂奧（Pape Thiaw，圖）還面臨著足協欠薪、伙食不佳以及自身合約尚未簽署等嚴重的後勤與內部危機，球隊士氣降至冰點。（圖／路透／達志影像）

▲塞內加爾目前淨勝球為「-3」，球隊若想爭奪晉級32強的「擇優第三名」席次，必須在最後一場對陣伊拉克，力拚大比分獲勝。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽持續熱戰，但對於帶著「非洲冠軍」頭銜的塞內加爾而言，這趟旅程卻宛如一場噩夢。在美國大都會人壽體育場接連以1：3不敵法國、2：3敗給挪威後，塞內加爾已處於小組賽遭淘汰的懸崖邊緣。歷史數據顯示的「非洲盃冠軍魔咒」，似乎正無情地吞噬這支天賦異稟的球隊。當塞內加爾在今年初的非洲國家盃（AFCON）決賽中，克服萬難擊敗摩洛哥奪冠時，他們展現出了無比的自信與傲骨。這支塞內加爾黃金世代在過去四屆非洲盃三度殺入決賽並兩度封王，更創下隊史首度連續三屆挺進世界盃的壯舉。外界原本高度期待，在2026年擴軍至48隊、淘汰賽增至32強的賽制下，他們能將洲際賽場的統治力完美移植到世界盃大舞台。不過，歷史數據卻給了他們當頭棒喝。回顧世界盃歷史，剛奪下非洲國家盃冠軍的隊伍，往往在接下來的世界盃中表現掙扎。歷史上僅有三次「現任非洲霸主」能成功從小組賽突圍（分別是1994年與2014年的奈及利亞，以及2022年的塞內加爾自己）。更多時候，非洲冠軍不僅難以在世界盃大放異彩，甚至連從小組賽出線都成了奢望。除了難以打破的魔咒，塞內加爾主帥蒂奧（Pape Thiaw）的調度也備受質疑，其中最具爭議的，莫過於強行讓剛從傷病中復出的35歲老隊長庫里巴利（Kalidou Koulibaly）連續兩場先發。這位昔日威震歐洲足壇的頂級中後衛，自4月初以來在沙烏地職業聯賽就因傷缺陣，狀態大幅下滑。在首戰面對法國時，他已經被姆巴佩（Kylian Mbappé）的速度徹底撕裂；次戰對陣挪威，悲劇再度重演。上半場結束前兩分鐘，庫里巴利在毫無壓力的情況下出現致命傳球失誤，直接將球送給對手佩德森（Marcus Pedersen）破網；隨後更在防守哈蘭德（Erling Haaland）時力不從心，眼睜睜看著對手打進超前分。這兩場災難級的表現證明，這位轉戰沙烏地聯賽後失去敏銳度的老將，在世界盃這種最高強度的競技場上，已經無法掩飾歲月帶來的無情懲罰。主帥蒂奧最終在第72分鐘將他換下，但對於狂失6球的塞內加爾防線來說，早已為時已晚。防線崩盤只是塞內加爾危機的冰山一角。球隊在場外同樣烏雲密佈，不僅爆出足協積欠球員獎金、球隊伙食水準低落，甚至連總教練蒂奧的合約至今都尚未正式簽署。儘管蒂奧在記者會上堅稱這些「場外因素」並未影響球員對陣挪威的表現，但在球場上，馬內（Sadio Mané）的低迷、傑克森（Nicolas Jackson）的不斷錯失機會，以及中場缺乏活力的問題，皆是不爭的事實。塞內加爾的2026世足之旅尚未完全宣告死刑。由於本屆賽制將取「8支戰績最佳的分組第三名」晉級32強，這意味著他們只要在最後一場小組賽大比分擊敗伊拉克，仍有機會死裡逃生。