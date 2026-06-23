新竹空軍基地今（23）日傳出爆炸火警，新竹市消防局也緊急派消防車前去滅火，據了解，失火點單位屬於陸軍後勤指揮部，疑似廠商清理油池時失火，導致一人受傷，目前緊急送醫，陸軍後勤部目前則尚無回應。 我是廣告 請繼續往下閱讀 新竹市消防局表示，今上午9時56分受理新竹市北區空軍基地內二級火警，有煙無火，派遣三民、中山、竹光、香山車組出勤、加派一大隊、南寮61、明湖61出勤。經過回報，現場為二級火警，無人員受困。 附近民眾表示，早上聽到爆炸聲，出來看到濃煙，報警後才知道是國軍營區。 相關新聞 首批MQ-9B無人機抵台！空軍秘密組裝測試 強化監控共軍動態T-34教練機服役40年事故多 專家：新機國機國造空軍恐頭痛30年巷仔內／取代福克50、BH-1900行政專機 為何ATR42成空軍選項？新購首架F-16V戰機即將自美起飛返國？空軍回應了 蘇柏銓編輯記者入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...作品集 新竹空軍基地新竹市消防局空軍基地國軍營區空軍