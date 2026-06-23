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自認投下深水炸彈 鄭麗文：要促進美國思考新路線

主張兩岸和平 鄭麗文：需要美國支持

痛批民進黨用新兩國論玩火 鄭麗文：是在破壞現狀

國民黨主席鄭麗文上任後短期內接連訪問中國、美國，所到之處強調「兩岸和平、反對台獨」。而她今接受專訪時表示，她近期訪美投下了「深水炸彈」，提出新的兩岸和平典範，讓美國重新思考美中台關係；她並稱自己「不能說見了誰」，有信心引發美國圈子腦力激盪。鄭麗文主張，和平穩定關係可以做到，但不能只靠台北與北京合作，仍需美國支持。鄭麗文今接受《觀點》專訪指出，她自認這次去美國投下了一個深水炸彈，因為她要走出新的典範，一定會引起很多的問號，但她要嘗試告訴大家：和平是可行、存在的，而美國需要，也要有同樣大的願景，願意走同一條路。不過，這對於美國來說，是一個全新的思維。但她要讓美國圈子腦力激盪，有思考的空間，她的目的就達成了。話還沒說完，專訪主持人唐湘龍在旁邊問了1句，妳哪裡來這樣大的自信？鄭麗文馬上回：「因為我沒有辦法告訴你我見了誰。」鄭麗文接著說，她在中國感受到對方很大的誠意和善意，事實證明她的確是完成了鄭習會，超出期待；而她到美國要做的事情是很多人心裡面在想的，她要倡議：舊地圖找不出新大陸。她要創造新的典範，和平穩定的關係是可以做得到的，過去可能是沒有條件俱備，很多時候都是領導人的一念之間，現在則出現一個契機，就是美國總統川普嘗試走出一條不一樣的美中關係。鄭麗文認為，大家摸著石子過河，嘗試主張走這條路，她提出更多主張支持這條路。若只有台北跟北京合作就太脆弱，若沒有美國支持，這會是一條嚴峻的路。至於美國在台協會（AIT）處長谷立言公開強調，多數台灣民眾支持維持現狀，鄭麗文直言，現狀很難維持，況且照現在這狀況，兩岸關係10年不開、兵兇戰危，大家都不想看見衝突，如何避免戰爭？唯一的做法絕對不是大幅提高軍備，絕對必須開啟對話和交流。現狀會不會被改變？只要合乎兩岸人民需求和意願，何樂而不為？當民進黨不斷破壞現狀、用新的兩國論玩火，才是在改變現狀。