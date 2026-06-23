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▲員警將其帶返家後進行後續關心，並說明網路交友的危險性。(圖／高市警局少年隊提供)

高市警局少年警察隊於6月上旬接獲失蹤少年通報，化名小沛的少女因不明原因留字條離家出走，遂立即啟動專案協尋，並由少年隊校責區員警火速前往小沛家中訪查。在警方細心、耐心的查找下，研判前往彰化的可能性相當大，隨即通報彰化分局協尋經由八卦山派出所暖警順利尋獲小沛，並通知家人帶回小沛，成功完成一場尋人「接力賽」。少年隊今（23）日表示，小沛家父親為辛苦的貨車司機為家庭生計日夜接單努力賺錢，母親平時以打零工貼補家用，以供應家中3姊妹的生活開銷；因小沛不喜歡讀書，家中亦無可談心的對象，於茫茫「網海中」認識化名小傑的網友，彼此間找到互相傾訴、取暖的出口，在好奇之下北上尋找小傑遊玩。小沛離家當天上午8點多，就由家長到派出所報案希望趕快找回孩子，高市警少年隊獲報後，隨即展開協尋攻勢，除了設法撥打小沛電話十幾通想要勸回，但電話那一方總是不願意接聽，少年警無奈之外，還是透過科技及網路動態尋人方法，第一時間分析獲知小沛可能出沒於雲林縣斗南鎮，該專案小組也託當地警職同學現地察看而無所獲。同日下午4點多再次分析發現小沛可能人在彰化地區，則立刻通報彰化分局針對小沛特徵外貌協尋，終於在該分局八卦山派出所轄內順利尋獲。高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，孩子於青春時期，會經歷身心上的變化，自我意識會快速地發展，對獨立、自主、自由有迫切需求，而家長在這個階段可以適度地給予一定的自由與陪伴傾聽。成長過程並非孩子單方面的課題，需要親子同心協力、克服難關，若父母能夠讀懂孩子叛逆行為背後的心理需求，必能建立良好的親子關係。