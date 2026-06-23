我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工今（23）日熱度不減，大哥台積電開盤衝至2535元新高，二哥聯電也不惶多讓，短短10分鐘成交金額突破300億元，連續兩個交易日攻上漲停價，來到176元，創下掛牌新天價。AI研究公司FundaAI於本月18日發布的重磅報告，徹底引爆台美半導體「三強結盟」的想像空間。台灣第二大晶片代工製造商聯電正與美國晶片製造巨擘英特爾（Intel）展開前所未有的深度戰略合作，雙方不僅將在12奈米製程上攜手，更將進一步延伸至3奈米先進製程。市場傳出聯電與美國大廠英特爾（Intel）合作採12奈米與3奈米製程產製晶片，聯電雖向外表達「對於媒體之臆測性報導，無法提供評論。有關本公司財務、業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為準。」不過市場資金開始卡位聯電，連續兩個交易日攻上漲停價，來到176元，創下掛牌新天價，並且交投氣氛熱絡，截至上午10點50分，成交量突破36萬張。此外，台積電也一度衝至2535元新高，帶動半導體族群表現強勁，菱生、統懋、強茂、嘉晶、虹冠電、捷敏-KY、虹揚-KY、創控、富鼎攻上漲停板。