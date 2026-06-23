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▲何昱奇以他目前其會員客戶中，有人一口氣投注金額約7,200萬元，取得72,000次抽獎機會。（圖／何昱奇提供）

隨著2026世界盃足球賽熱烈開踢，台灣運彩推出「買運彩瘋足球－蘋果日日抽」活動，卻因部分中獎名單出現重複得獎情形，引發外界熱議。國民黨立委 王鴻薇日前表示，中獎名單中疑似有特定電話號碼多次獲獎，其中甚至出現短時間內連續中獎情形，因此要求主管機關進一步查明。對此，中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇表示，這是大額投注下的機率結果，不應未審先判。何昱奇說，身為運彩產業的一份子，絕對尊重民意代表監督公共事務的權利，也支持主管機關及台灣運彩接受社會檢驗。但任何質疑，都應建立在完整了解活動規則與事實基礎之上，而非僅憑片面資訊便直接推論抽獎存在問題。何昱奇指出，本次活動規則相當明確，每投注滿1,000元即可取得1組抽獎序號，滿2,000元取得2組，以此類推，且無須拆單。活動本身並未限制同一手機號碼重複中獎，因此投注金額越高、持有抽獎序號越多，中獎機率自然越高，這是所有參與者事前都清楚知道的遊戲規則。何昱奇以自身服務客戶的實際投注資料說明，目前會員客戶中， 第一名投注金額約7,200萬元，取得72,000次抽獎機會。 第二名投注金額約700萬元，取得7,000次抽獎機會。若將網路投注與實體投注相比，其本質完全相同。投注越多、取得的抽獎序號越多，中獎機率自然會比一般小額投注者高。若一位玩家擁有數萬次抽獎機會，而另一位玩家只有數次或數十次抽獎機會，兩者中獎機率本來就不可能相同。何昱奇認為，外界目前最需要了解的重點，並非單純檢視某位中獎者中獎幾次，而是應該先了解其實際持有多少抽獎序號。若未掌握這項關鍵資訊，便直接將重複中獎解讀為抽獎不公，恐怕有失客觀。何昱奇表示，本次活動獎金來源為台灣運彩公司編列的行銷預算，並非運動發展基金，也非由彩迷額外負擔。若主辦單位真有意操弄結果，理論上大可選擇不易引起外界注意的方式處理，而不是將中獎名單完整公開，接受全民檢視。正因為所有中獎結果公開透明，社會大眾才有機會發現重複中獎現象並加以討論，但這本身並不能直接證明存在任何不法情事。他強調，運動彩券制度推動至今已超過二十年，長期挹注我國運動發展基金，支持基層選手培育、國際賽事參與以及體育環境建設。整個制度能夠穩定運作的核心價值，就是社會大眾對制度的信任與公信力。「抽獎活動從來不是均分制，也不是共產分配制，而是建立在自由市場與機率原則下的隨機制度。投注越多、取得的抽獎機會越多，本來就是活動規則的一部分。」何昱奇呼籲，台灣運彩應持續公開抽獎流程、抽獎機制及相關統計數據，接受社會監督與檢驗；同時也希望外界在調查結果出爐之前，能以理性、客觀的態度看待事件。終究，理性監督與公開透明，才是維護運動彩券公信力與永續發展最好的方式。」