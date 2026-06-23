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第一招：白天先拉上高遮光窗簾 物理阻絕外部輻射熱

▲挑選窗簾時建議認明90%以上高遮光率與抗UV材質，阻絕輻射熱效果更顯著。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

第二招：採「夜間通風、白天封閉」空間對流

第三招：全面升級 LED 燈具 減少室內發熱源

▲家中燈具建議全面汰換為 LED 燈具，相較傳統燈泡最高可省下 80% 以上電力。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

第四招：善用除濕機控制濕度 提升體感乾爽度

第五招：避開白天用高熱家電 搭配 DC 循環扇

▲夏日居家建議搭配 DC 直流馬達循環扇，利用渦輪氣流帶動對流，可讓體感溫度再降 2°C 至 3°C。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

天氣熱爆！面對夏季極端高溫與計費壓力，居家裝修專家特別傳授不開冷氣也能讓室內清涼的 5 大物理消暑祕訣，白天只要先做「1動作」就能從源頭封鎖外來熱氣，《NOWNEWS今日新聞》特別整理特力屋與信義居家的夏日省電懶人包，教你如何聰明打造涼感住宅。烈日直射窗戶容易造成室內產生「溫室效應」，使室溫居高不下。特力屋管家洪誌祺建議，白天外出或西曬明顯時，務必「」。，能有效阻絕外部輻射熱進入室內，；此外，窗簾顏色最好選擇白色、米色等淺色系，因淺色布料吸熱較少，能從窗口源頭降低熱量向室內散發。夏季夜晚氣溫下降時，是讓室內降溫的最佳時機。專家建議。到了早上出門前，則應順手關閉窗戶並拉上窗簾，將夜間儲存的冷空氣留在屋內，避免白天熱空氣入侵。這種「夜間通風、白天封閉」的方法，是許多沒有冷氣家庭常用的天然降溫技巧。照明用電常被忽略，卻是居家隱形耗電與熱源之一。傳統白熾燈泡或舊型省電燈泡能源效率較低，只有約 5% 至 10% 的電力轉化成光線，其餘大部分都變成熱能散發，容易間接增加空調負擔。特力屋建議將家中燈具全面汰換為具備「高光效」認裝的 LED 燈具，，在同等亮度下，台灣夏天令人難受的不僅有高溫，高濕度也是黏膩悶熱的主因。。專家提醒，適時開啟除濕機控制室內濕度，維持在舒適範圍，不需過度依賴冷氣也能讓體感明顯變得乾爽涼快。烤箱、烘衣機、洗碗機等日常家電在運轉時都會釋放大量熱能，應盡量避免在炎熱的白天使用，建議移至夜間運轉。信義居家合作廠商展睿空調與特力屋皆建議，室內應搭配 DC 直流馬達循環扇使用，利用風扇的渦輪氣流促進空氣對流、打破室內氣流死角，只要帶動室內空氣循環，，省電又涼爽。