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免費貼圖限時下載

▲LINE上線15週年推出限定聊天室特效，用戶在聊天室輸入「15週年」、「感激」或「一起慶祝」等指定關鍵字，即可觸發熊大、兔兔、莎莉與週年氣球動畫彩蛋。（圖／LINE提供）

聊天室輸入3組關鍵字 15週年特效會跳出來

用戶只要在LINE聊天室輸入「15週年」、「感激」或「一起慶祝」任一組關鍵字

LINE Premium推出3款紀念圖示 非會員也能免費體驗1款

官方社群抽LINE檯燈、熊大吊飾

▲LINE Premium推出LINE15週年紀念款應用程式圖示，共有3款可更換，其中1款開放免費體驗，另外2款為Premium會員限定。（圖／LINE提供）

LINE迎來上線15週年，今（23）官方宣布推出一系列期間限定活動，包含免費下載「LINE15週年限定貼圖－復刻動動版」、聊天室週年特效，以及LINE Premium紀念款應用程式圖示。用戶只要在聊天室輸入指定關鍵字，還能召喚熊大、兔兔、莎莉等特效，讓聊天室變可愛。為慶祝LINE上線15週年，官方推出「LINE15週年限定貼圖－復刻動動版」，從經典人氣貼圖中精選熊大、兔兔、莎莉與饅頭人4位代表角色，共16張貼圖以全新動態形式回歸。▪︎▪︎▪︎LINE這次也首度推出週年限定聊天室特效，從2026年6月23日10:00起至6月30日22:59止，，就能觸發專屬動畫。特效中，熊大、兔兔與莎莉會戴上生日帽現身，聊天室也會出現金黃色、印有「15」字樣的週年氣球，替對話增添慶祝氛圍。除了貼圖與聊天室特效，LINE Premium也推出3款LINE 15週年限定應用程式圖示。用戶將LINE App更新至v26.8含以上或最新版本後，可進入LINE「主頁」中的設定，選擇「應用程式圖示」進行更換。其中1款特殊色圖示，即使不是LINE Premium會員也能免費體驗，可使用至2026年6月30日09:59止；另外2款LINE角色款圖示則為LINE Premium會員限定，包含首月免費試用期間也可使用，期限至2026年12月19日23:59。LINE也將於2026年6月23日至7月5日，在官方Threads與Instagram推出社群活動。用戶只要追蹤LINE台灣官方社群帳號，並依指定貼文辦法參與互動，就有機會抽中週年限定好禮。官方表示，Threads與Instagram兩個平台都將各抽出3名得獎者，可隨機獲得「LINE15週年禮袋＋熊大吊飾」或「LINE檯燈」。