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▲法國隊王牌姆巴佩（Kylian Mbappe，圖）不讓梅西專美於前，在對陣伊拉克的比賽中同樣攻入兩球，連續兩場小組賽大演梅開二度，幫助高盧雄雞提前鎖定晉級門票。（圖／美聯社／達志影像）

▲挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland，圖）生涯首度參與世界盃便大開殺戒，連續兩場繳出梅開二度，成為世界盃史上第6位在前兩戰皆至少攻入2球的球員，強勢加入金靴獎大混戰。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽正式進入關鍵期，全球球迷在今（23）日見證了世界盃歷史上罕見的「神級瘋狂進球日」！今天連續三場焦點大戰，場場都有頂級神鋒上演「梅開二度」的個人秀。其中最受全球矚目的，莫過於排在進球榜前段班的三大當代巨星，阿根廷球王梅西（Lionel Messi）、法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappe）以及挪威「怪物」哈蘭德（Erling Haaland）。這三人不僅同日梅開二度，更直接將本屆世足金靴獎的爭奪戰推向了史詩級的「神仙打架」。挑戰連霸的衛冕軍阿根廷，在小組賽首輪靠著38歲的隊長梅西上演帽子戲法，以3比0輕鬆橫掃阿爾及利亞，為球隊奠定極佳開局。而這位處於不敗封神狀態的球王，在今日迎戰奧地利的硬仗中，再度展現了無解的門前嗅覺，單場再度攻入兩球。梅西這兩記進球，不僅幫助藍白軍團以2：0收下勝利、穩穩將6分積分與32強淘汰賽門票收入囊中，更讓個人在本屆賽事累積進球數達到恐怖的5球。在當前的進球榜上，梅西是以5顆進球獨居世界盃進球榜第1名。狀況同樣火燙的法國頭號王牌姆巴佩，在首戰對陣塞內加爾時便上演梅開二度帶隊取勝；今日面對伊拉克防線，姆巴佩再度火力全開，個人再度攻進兩球，加上隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）的錦上添花，最終高盧雄雞以3：0痛宰伊拉克，同樣喜迎二連勝、提前強勢晉級32強。而今年職業生涯首度登上世界盃神聖舞台的挪威「進球機器」哈蘭德，表現更是不遑多讓。他在面對伊拉克與塞內加爾的這兩場戰役中，竟然「連續兩場梅開二度」，兩戰狂轟4球並帶領挪威高歌猛進。讓哈蘭德正式成為除了三大頂級巨星的瘋狂對飆，今日的賽場上也誕生了一項屬於非洲足球的榮耀紀錄。塞內加爾好手薩爾（Ismaila Sarr）在與挪威的進球大戰中同樣表現亮眼、個人攻進兩球。這項成就讓他成為自2018年奈及利亞名將穆薩（Ahmed Musa）之後，目前在最受關注的本屆世界盃進球榜（金靴獎）部分，阿根廷梅西以5球傲視群雄獨居龍頭，法國姆巴佩與挪威哈蘭德則同以4球在後緊緊追趕，而德國的翁達夫（Deniz Undav）與加拿大的J.大衛（Jonathan David）則以3球暫居第二領先集團。