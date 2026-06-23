「原來台鐵冷氣壞掉可以退錢！」一名網友近日在Threads分享搭乘台鐵時的特別經歷，列車行駛途中突然聽見車長廣播指出部分車廂冷氣故障，特別叮嚀乘客下車後記得到售票窗口申請退還「冷氣費」，貼文曝光後引發熱烈討論。根據台鐵規定，對號列車冷氣設備故障時，持有該車廂座位票的旅客可申請退還冷氣停止供應區間票價20%。除冷氣費外，颱風影響及重號無座位等情況也能申請退費。
台鐵車廂冷氣故障可退費？乘客聽到廣播超意外
原PO在Threads發文表示，近日搭乘台鐵列車時，突然聽見列車長透過廣播通知：「各位旅客您好，9車冷氣故障，請前往其他車廂找空位，以免中暑，出站要記得去退冷氣費。」這段廣播讓他相當驚訝，直呼第一次知道台鐵竟然還能申請冷氣費退費，也好奇實際可退多少錢。
貼文引發大量網友回應，不少熟悉規定的乘客解答，「票面20%」、「好像是票價的20%」、「印象中金額不高，所以很多人懶得辦理」、「高鐵其實也有類似機制，只是比較少遇到」。
也有不少人第一次聽說，「我現在才知道有冷氣費」、「剛剛查了一下真的能退20%，長知識了」、「原來冷氣在票價裡面占這麼高比例」、「歐洲有些鐵路沒冷氣很正常，台鐵竟然還有退費制度」、「第一次聽到＋1」。
台鐵3大退費規定一次看！冷氣故障車廂可申請退還冷氣費
事實上，根據台鐵官網公告及「國營台灣鐵路股份有限公司旅客運送契約」，若各級對號列車冷氣設備發生故障，持有冷氣故障車廂座位票的旅客，可於抵達目的地後辦理退還冷氣停止供應區間的冷氣費。退費標準則依照「冷氣故障區間票價20%，尾數四捨五入」計算後退還旅客。
台鐵3大常見退費情況一次看
1.颱風影響
若本島海上颱風警報發布至解除期間，旅客預定搭乘的班次受到颱風影響而停駛、未及搭乘或無法搭乘，只要行程有一段落在警報期間內，不論列車是否停駛、是否位於警報區域，都可自團體票首段乘車日起1年內，持未使用車票至各站售票窗口辦理退票，且免收退票手續費。
2.冷氣故障
各級對號列車若發生冷氣故障，持有該故障車廂座位票的旅客，可於到達站申請退還冷氣停止供應區間的冷氣費。退費金額依故障區間票價20%計算後發還。
3.重號且無法換位
若旅客持有的對號座車票發生重號情形，且列車長無剩餘預備座位可重新安排座位時，經列車長簽證確認後，可向到達站申請退還票價20%，保障旅客權益。
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原PO在Threads發文表示，近日搭乘台鐵列車時，突然聽見列車長透過廣播通知：「各位旅客您好，9車冷氣故障，請前往其他車廂找空位，以免中暑，出站要記得去退冷氣費。」這段廣播讓他相當驚訝，直呼第一次知道台鐵竟然還能申請冷氣費退費，也好奇實際可退多少錢。
也有不少人第一次聽說，「我現在才知道有冷氣費」、「剛剛查了一下真的能退20%，長知識了」、「原來冷氣在票價裡面占這麼高比例」、「歐洲有些鐵路沒冷氣很正常，台鐵竟然還有退費制度」、「第一次聽到＋1」。
台鐵3大退費規定一次看！冷氣故障車廂可申請退還冷氣費
事實上，根據台鐵官網公告及「國營台灣鐵路股份有限公司旅客運送契約」，若各級對號列車冷氣設備發生故障，持有冷氣故障車廂座位票的旅客，可於抵達目的地後辦理退還冷氣停止供應區間的冷氣費。退費標準則依照「冷氣故障區間票價20%，尾數四捨五入」計算後退還旅客。
台鐵3大常見退費情況一次看
1.颱風影響
若本島海上颱風警報發布至解除期間，旅客預定搭乘的班次受到颱風影響而停駛、未及搭乘或無法搭乘，只要行程有一段落在警報期間內，不論列車是否停駛、是否位於警報區域，都可自團體票首段乘車日起1年內，持未使用車票至各站售票窗口辦理退票，且免收退票手續費。
2.冷氣故障
各級對號列車若發生冷氣故障，持有該故障車廂座位票的旅客，可於到達站申請退還冷氣停止供應區間的冷氣費。退費金額依故障區間票價20%計算後發還。
3.重號且無法換位
若旅客持有的對號座車票發生重號情形，且列車長無剩餘預備座位可重新安排座位時，經列車長簽證確認後，可向到達站申請退還票價20%，保障旅客權益。