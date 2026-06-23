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治安、校安成高雄人最在意問題 7成民眾憂校園安全

柯志恩治理能力領先 教育、財政皆勝過賴瑞隆

高雄選情呈現微妙變化：支持度與勝選預期分離

陳其邁滿意度維持高檔 接班戰將面臨延續與改革考驗

隨著年底九合一大選腳步逼近，藍綠兩大陣營在高雄的布局已逐漸升溫，根據《ETtoday民調雲》最新民調結果顯示，高雄市民目前最關心的市政議題，集中在治安、校園安全、就業、房價等民生問題，其中校園安全更成為此次調查最大亮點，高達70.2％受訪者認為高雄校園安全問題嚴重；另外，當地選情更出現了「支持度與當選預期分離」有趣現象。在可能的藍綠對決組合中，若由國民黨立委柯志恩對上民進黨立委賴瑞隆，民調指出柯志恩獲得46.8％支持度，賴瑞隆則為42.0％，兩人差距4.8個百分點，另有約11％選民尚未決定支持對象。結果顯示，長期被視為民進黨優勢選區的高雄，2026選戰並非毫無懸念，藍綠競爭態勢已逐漸浮現。民調指出，高雄市民目前最關心的市政議題，以「治安維護與公共安全」排名第一，獲得59.7％支持；其次依序為「工作就業與青年低薪問題」34.3％、「房價與居住問題」31.0％、「環境保護與空氣品質」25.9％，以及「交通建設與公共運輸」21.0％。值得注意的是，近期校園暴力與學生安全事件頻頻受到社會關注，也反映在此次民調結果中。調查顯示，有34.9％受訪者認為高雄校園安全「非常嚴重」，35.3％認為「還算嚴重」，合計高達70.2％民眾認為校園安全存在問題，僅22.4％認為不嚴重。這也顯示在少子化背景下，教育環境與學生安全已成為家長與市民高度重視的公共議題，也可能成為未來市長選戰攻防焦點。除了支持度之外，民調也進一步詢問市民對兩位可能候選人的治理能力評價，結果顯示，在多項市政能力評比中，柯志恩皆取得領先。其中，「提升高雄教育品質」方面，柯志恩獲47.2％支持，賴瑞隆為30.8％；「控管高雄市政府負債」部分，柯志恩獲40.5％支持，賴瑞隆33.4％；在「提升重大建設決策透明度」項目，柯志恩則以41.7％領先賴瑞隆36.6％。另外，針對近年地方關注的盜採砂石、違法棄置廢棄物等問題，在「加強取締盜採砂石及亂倒廢土」方面，柯志恩獲45.1％支持，大幅領先賴瑞隆29.9％。在「提升高雄文化素養與城市競爭力」方面，柯志恩也以42.6％領先賴瑞隆33.4％。整體來看，高雄市民在教育、安全、財政管理及政府透明度等議題上，較傾向認為柯志恩具備治理優勢。不過，政治觀察人士分析，這反映出高雄選戰出現「支持度與當選預期分離」現象。一方面，柯志恩在個人支持度與政策能力評價上，皆取得領先優勢；但從另一方面來看，高雄長期由綠營執政，部分選民仍認為其在地方組織、選舉動員及政治結構上具備優勢，因此形成「」的落差。此外，現任高雄市長陳其邁的施政評價仍維持一定水準，民調顯示，66.8％受訪者對陳其邁施政表示滿意，其中40.8％「非常滿意」、26.0％「還算滿意」，不滿意比例則為30.8％。這也意味著未來候選人除了要提出改革方向，也必須面對「如何延續現任市府施政成果」的課題。從政黨支持度來看，民進黨目前以34.8％居首，國民黨19.4％，民眾黨7.5％，另有24.6％民眾表示沒有支持任何政黨。值得注意的是，柯志恩個人支持度高於國民黨整體支持度，顯示她除了吸引藍營支持者外，也可能獲得部分中間選民青睞，一展跨黨派吸票實力。總體而言，2026高雄市長選舉雖尚未正式開打，但民調已反映出市民對治安、教育、青年發展與市政治理的高度期待。未來候選人如何回應校安、居住與經濟問題，將成為左右選戰的重要關鍵。本次民調由東森民調雲股份有限公司執行，調查時間從2026年6月16日至19日，範圍涵蓋高雄市38個行政區，對象為設籍於高雄市且年滿20歲以上的民眾，以「EDM」及「手機簡訊」方式通知，進行封閉式網路問卷調查，回收有效樣本數1,070份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%。