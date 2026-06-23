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花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，對此林保署花蓮分署已啟動應變小組，經評估暫無立即危險。對此行政院政委季連成今（23）日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時表示，新的堰塞湖在海拔1000多公尺山上，最大水量達600萬噸，預計10至20天內會溢流，但若遇上大雨時間可能會再提早。林保署花蓮分署日前接獲林業署航遙測分署例行航拍任務通報，萬里溪上游疑似新增一處堰塞湖。花蓮分署立即啟動應變小組，並緊急申請空勤總隊支援進行空中勘查。經初步評估，堰塞湖距離下游部落尚有相當距離，且具備高程落差，經評估暫無立即危險。對此季連成在專訪時提及，萬里溪和馬太鞍溪是不同的溪，可能會影響萬榮鄉、鳳林鎮，新的堰塞湖在海拔1000多公尺山上，最大水量達600萬噸，預計10至20天內會溢流，若遇上大雨時間可能會再提早。季連成表示，政府非常關心這議題，花蓮林保署已成立應變小組並透過研究團隊進行分析研判，對警戒地區內的保全戶，希望能夠在政府通知時間內採取預防性撤離，現在工作就是讓預防性撤離準備順利，自己計畫下禮拜會到花蓮指導。季連成說，溢流和潰堤概念不同，溢流會先出現，也因砂石堆置壩體不穩固，溢流後衝擊力道恐使壩體崩潰，屆時將夾帶許多土石衝擊下來，萬榮鄉明利村首當其衝，因此要採取預備作為。季連成指出，只要是150萬立方公尺的水衝擊下來就會產生影響，因為當前河道淤泥嚴重且河床很高，土石衝擊極有可能造成傷害，未來會分兩階段處理，先進行預防性撤離，後面會緊急性撤離。